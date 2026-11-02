Non si ferma all’alt e ferisce un carabiniere

Fugge a un posto di blocco, scatta un inseguimento notturno lungo le strade di Rozzano che poi culminerà con uno speronamento e un carabiniere ferito. L’inseguito verrà poi arrestato.

I fatti. La sera di Hallowen, a Rozzano, il posto di blocco è gestito dai carabinieri della Stazione di Settimo Milanese che intimano l’alt a una vettura guidata da un 22enne. L’auto non si ferma e parte un inseguimento; la fuga si conclude in viale Lombardia, all’intersezione con via Milano, quando l’auto in fuga sperona la «gazzella» dei carabinieri: il guidatore inseguito riesce poi a dileguarsi verso Milano. Lo speronamento provoca una ferita al militare alla guida che viene prontamente prelevato dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Ieri mattina, dopo ininterrotte ricerche, i carabinieri della Tenenza di Rozzano e della Stazione di Settimo Milanese hanno arrestato in flagranza differita per fuga pericolosa, un 22enne italiano, pregiudicato, ritenuto responsabile della fuga della sera precedente e di aver provocato al carabiniere conducente la frattura della vertebra L5, con una prognosi di 45 giorni, motivo per il quale il 22enne verrà deferito oltre che per fuga pericolosa anche per lesioni gravissime.

L’auto del fuggitivo è stata ritrovata e sequestrata nel Comune di Lacchiarella, vicino all’abitazione della fidanzata, mentre l’arrestato, ormai braccato, si è presentato presso la Tenenza di Rozzano ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza. Il carabiniere alla guida è stato ferito alla schiena, la frattura della vertebra ne comprometterà i movimenti oltre che la possibilità di lavorare per più di un mese.

Intanto proseguono i servizi straordinari interforze a Rozzano e nei dintorni della Stazione Centrale sollecitati dalle proteste dei residenti esasperati dal succedersi di episodi di delinquenza. La risposta della Prefettura è stata quella di intensificare i controlli, attuare posti di blocco e garantire la presenza di agenti sulle strade. In particolare, a Rozzano le attività si sono concentrate nelle aree comunali con interventi mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati contro il patrimonio e delle altre forme di illegalità che incidono sulla vivibilità del territorio. Nell’area della Stazione Centrale, i controlli hanno interessato Piazza Duca d’Aosta, via Vitruvio, via Tadino, Via Benedetto Marcello, Piazza IV Novembre, Piazza Luigi di Savoia, via Sammartini, via Vittor Pisani.