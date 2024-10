Omicidio di Garzeno, fermato un minore per l’uccisione del vicesindaco

Ascolta ora 00:00 00:00

È a una svolta il caso per l'omicidio di Garzeno, dove Candido Montini, 76 anni, è stato ucciso a coltellate il 24 settembre scorso. I carabinieri hanno fermato un minorenne, al quale sono arrivati utilizzando la tecnica investigativa già impiegata con Sharon Verzeni e Yara Gambirasio. L'analisi del DNA dei cittadini che si sono resi disponibili, offrendosi volontari, ha permesso di individuare una nuova traccia, che ha portato al minore, ora arrestato su provvedimento della procura per i Minorenni di Milano.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il minore è stato portato in caserma a Como dove è stato sottoposto a un lungo interrogatorio e, alla fine, è stato condotto in galera. Non è chiaro quale sia stato il collegamento che ha portato al suo arresto ma Garzeno è una piccolissima comunità tra il lago e i monti del comasco che ha una popolazione per lo più anziana. Qui, Montini continuava ad alzare la saracinesca del suo negozio, nonostante fosse in pensione. Era molto conosciuto in paese, anche perché per anni ha ricoperto il ruolo di vicesindaco, dove ha sempre rifornito i cittadini del suo pane, fino a che non è stato ucciso dalle coltellate di quello che fino a oggi è rimasto un anonimo assassino.

Il ragazzo arrestato ha 17 anni, è italiano ed è originario del paese dove è stato ucciso il negoziante. È improbabile che sia stato estratto il suo DNA, vista la sua età, ma è possibile che si sia reso volontario un suo stretto parente e, grazie alle tracce lasciate sulla scena del crimine, è possibile che si sia arrivati a lui. Il movente ipotizzato dagli inquirenti potrebbe essere di natura economica.

L'indagine non si fermerà con l'arresto del minore ma sarà necessario indagare ancora a fondo per arrivare a snodare tutti i dubbi di questa vicenda. È possibile che nei prossimi giorni, in prospettiva di un nuovi elementi che emergono dalle indagini, verrà organizzata una conferenza stampa di approfondimento.