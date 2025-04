"L'ho aiutato a ripulire il sangue". Confessa la madre del killer di Ilaria Sula

Ascolta ora 00:00 00:00

“ Freddezza e insensibilità ”. Questi i concetti usati dal gip nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Mark Samson, accusato di aver ucciso Ilaria Sula. Secondo il giudice delle indagini preliminari appunto, “ Mark Samson ha agito con freddezza e insensibilità ”, dacché Sula sarebbe stata aggredita “ in modo brutale ” da qualcuno “ di cui lei si fidava ”.

Il giovane avrebbe raccontato agli inquirenti di aver colpito la coetanea con un coltello da pane - sono stati sequestrati alcuni coltelli presenti in casa, dato che gli investigatori non ritengono credibile che Samson se ne sia disfatto - la mattina del 26 marzo, a seguito di una reazione di gelosia, dopo aver visto un messaggio che Ilaria Sula aveva ricevuto da un ragazzo. Samson ha sempre ribadito di aver fatto tutto da solo, eppure gli inquirenti stanno indagando anche sulla posizione della madre, accusata di concorso in occultamento di cadavere.

Mentre si sa per certo che il padre di Samson fosse assente dalla casa di via Homs a Roma in cui sarebbe avvenuto il delitto, la madre sarebbe stata presente. Interrogata dalla questura, la donna avrebbe ammesso di aver aiutato il figlio a cancellare le tracce di sangue.

Ora i genitori del giovane chiedono perdono, stando a quanto riferisce l’avvocato Paolo Foti: “ I genitori di Mark Samson chiedono perdono. Per il momento non sono state richieste misure per la madre di Marc, che è indagata per concorso in occultamento di cadavere.

Il sostituto procuratore, si è riservato di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, per cui siamo a disposizione. Per quanto riguarda la posizione del papà di Samson, probabilmente non sarà sentito nei prossimi giorni perché è completamente estraneo alla vicenda”.

