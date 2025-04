Omicidio Sula, indagata la madre dell'assassino

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo risvolto nell'omicidio di Ilaria Sula: la madre del killer, Mark Antony Samson, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma per concorso in occultamento di cadavere. Secondo quanto appreso dall'agenzia LaPresse da fonti investigative, Nors Mazlapan avrebbe sentito le urla della ragazza e sarebbe accorsa in camera del figlio, trovandola cadavere. A quel punto, avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell'appartamento per eliminare ogni traccia, prima che Samson portasse il corpo poco fuori Roma per nasconderlo.

Nei prossimi giorni, la donna verrà ascoltata dagli investigatori per chiarire il suo ruolo in questa vicenda. Saranno oggetto di indagine i tabulati telefonici sia della madre che del padre dell'assassino anche se, stando a quanto dichiarato da Samson, al momento dell'omicidio in casa era presente solamente sua madre. Non è comunque escluso al momento che il padre possa aver avuto un ruolo successivamente in questa drammatica vicenda. L'attenzione degli inquirenti si è subito posata sui genitori, soprattutto perché l'omicidio è avvenuto in casa dell'assassino, che vive ancora con la madre e con il padre in un appartamento del quartiere Africano di Roma.

Secondo alcune fonti investigative, la donna non avrebbe visto di buon occhio la relazione del figlio con la vittima. " Non volevo che Mark portasse sempre a casa Ilaria. Temevo che lo distraesse troppo: mio figlio deve rimanere concentrato sullo studio ", avrebbe confidato la donna. Per circa un anno, la giovane ha frequentato casa Samson, fino a quando non è finita la relazione con Mark Antony e lui avrebbe agito per uccidere Ilaria dopo aver letto presumibilmente dei messaggi che la giovane avrebbe ricevuto su un'app di incontri.

Restano comune dei buchi nel racconto dell'assassino, che nella versione fornita agli inquirenti avrebbe ucciso Ilaria a casa dei suoi genitori e poi l'avrebbe portata in auto per disfarsi del cadavere. Il tutto in pieno giorno, poco prima delle 14.30, senza che nessuno si accorgesse della manovra nel condominio. Samson sostiene di avere aggredito alle 11 di mattina Ilaria, dopo avere letto un messaggio sul cellulare di lei da parte di un altro ragazzo. Una azione rapida, due coltellate letali al collo mentre la ragazza era di spalle. Samson, dopo il delitto, ha infilato il corpo di Ilaria in una valigia lasciandola temporaneamente vicino alla porta di ingresso, per poi dedicarsi a pulire la sua stanza, utilizzando stracci e alcol che aveva in casa.

Ildice di averlo gettato vicino casa e da solo dice di aver caricato la valigia sull'auto per raggiungere la zona di Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale, è gettarla in un burrone. Secondo gli inquirenti, non ha agito da solo.