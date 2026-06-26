Omicidio Martina Carbonaro, la testimonianza del carabiniere: “Si confidava con Chatgpt”. L'ex in chat: "Devi morire per amore"

"Ciao chat, volevo chiederti: come mai ho paura di dare il cellulare al mio ragazzo?”. Martina Carbonaro , la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci il 26 maggio 2025, si confidava con Chatgpt. La circostanza è emersa durante l’udienza di questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Napoli dove il giovane, 20 anni il prossimo luglio, è a processo con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

“Martina non si confidava con nessuno”

A rivelare i retroscena della relazione tra Martina e Tucci è il carabiniere che ha rinvenuto il corpo senza vita della giovane studentessa e condotto le successive indagini. Dall’analisi delle chat intercorse tra i due fidanzati - 168 mila messaggi, tra audio e video, in due anni di frequentazione - sarebbe emersa una gelosia reciproca, alimentata soprattutto dal comportamento controllante e violento dell’imputato. In una conversazione risalente al 9 maggio del 2025, due settimane prima dell’omicidio, la 14enne chiede scusa al ragazzo per uno schiaffo che lui le aveva dato: “Martina, nonostante avesse ragione, perché aveva ricevuto uno schiaffo, - ha spiegato in aula il brigadiere Michele Carusone della stazione dei carabinieri di Afragola - gli chiede scusa per averlo trattato male dopo lo schiaffo, perché si era ribellata al comportamento di Alessio. Lei non aveva un rapporto confidenziale con la famiglia e neanche con le amiche di scuola. Forse nessuno era a conoscenza del reale rapporto con Tucci”.

I messaggi dell’ex: “Non sai di cosa sono capace”

Secondo quanto riferito dal carabiniere, l’imputato avrebbe inviato molteplici messaggi dal contenuto minatorio alla 14enne: “Il karma esiste, devi morire per amore”, recita uno degli sms acquisiti agli atti dell’inchiesta. Dopo la rottura, quando la giovane studentessa inizia a frequentare un altro ragazzo, Tucci arriva a minacciare indirettamente anche lui: “Vado con i miei amici, con i coltelli, ovunque si trovi”. E ancora: “Non sai di cosa sono capace, questo che hai visto è solo l’inizio”. Martina è spaventata: “Mi fai paura”, replica.

Le conversazioni risalgono a pochi giorni prima del loro ultimo incontro, quando l’allora 19enne la uccide a colpi di pietra e nasconde il cadavere all’interno di un vecchio armadio, sotto un cumulo di rifiuti, in un casolare diroccato vicino all’ex stadio di Afragola.