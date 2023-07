Rosarno, donna incinta al nono mese trovata morta in casa

Tragedia sabato mattina a Rosarno, nel Reggino. Una donna nigeriana di 31 anni, incinta al nono mese, è stata trovata morta in casa. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, a trovare la vittima sarebbe stato il marito, anch'egli nigeriano, che l'ha trasportata in auto nel vicino ospedale di Polistena. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della giovane mamma e del nascituro. Sul caso la Procura della Repubblica di Palmi ha aperto un'inchiesta.

La tragedia

I contorni della drammatica vicenda sono ancora da chiarire. Secondo quanto emerso dalle prime risultanze degli esami cadaverici, sul corpo della 31enne non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. I carabinieri, a cui sono affidate le indagini, non escludono nessuna pista.

Le ipotesi

Nelle prossime ore, il marito della 31enne potrebbe essere sentito dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti. Non è né indagato né sospettato, ma la sua testimonianza potrebbe aiutare a chiarire cosa è successo. Stando a quanto riporta Fanpage.it, una volta entrato nell'abitazione, l'uomo avrebbe trovato la moglie priva di sensi. Dopo aver tentato invano di rianimarla, ha deciso di caricarla in auto e portarla all'ospedale Santa Maria degli Unghersi di Polistena. Al noscomio della Piana di Gioia Tauro, la donna è arrivata già morta.

Il dolore della comunità