Savona, auto travolge e uccide una 23enne in moto. Poi girano video: “Questa è morta, ci danno tentato omicidio”

Lascia sconvolti quanto accaduto a Savona, dove la notte scorsa ha perso la vita la 23enne Sofia Barbieri, figlia dell'assessore del Comune di Ceriale Barbara De Stefano. La giovane ha trovato la morte in un incidente stradale. Al dolore per la prematura scomparsa, si aggiunge anche l'orrore provocato da un video che ha cominciato a girare sui social poche ore dopo il terribile schianto. Qualcuno commenta la triste vicenda, ma lo fa ridendo e scherzando.

Andiamo però con ordine.

L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, sull'Aurelia, altezza Ceriale (Savona). Coinvolti nel terribile schianto, una Fiat 500 e un motoveicolo, su cui viaggiavano due ragazze, tra cui la vittima. Alla guida della 500 una ragazza neopatentata a cui è stata immediatamente ritirata la patente. Sul motorino, invece, si trovavano Sofia Barbieri e una sua amica, tale Emma Brasca, secondo quanto riportato da ivg.it.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente con un'automedica e diverse ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. La polizia ha poi provveduto a bloccare la strada per permettere le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e i rilievi.

Emma Brasca, gravemente ferita, si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo le ultime notizie trapelate, i medici hanno preso la difficile decisione di amputare un piede.

Non c'è stata invece alcuna possibilità per Sofia, morta poco dopo aver raggiunto il pronto soccorso. La 23enne, figlia dell'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ceriale, è morta a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente.

Gli inquirenti hanno immediatamente avviato le indagini finalizzate a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e risalire alle responsabilità dell'incidente. Alla tragedia si è però aggiunto l'orrore di un video che ha cominciato a circolare sui social. Nel filmato, postato poco dopo il sinistro, in cui si sente un ragazzo ridere e commentare l'accaduto. Riferendosi all'incidente, e – si presume – a Sofia, il giovane dice: "Ve lo giuro, questa è morta... abbiamo rotto tutto stanotte, bro'. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto". Secondo ivg.it, il video sarebbe stato registrato da un ragazzo che si trovava a bordo della 500. Chiaramente il filmato, che ha destato grandissima indignazione, è stato acquisito dai carabinieri.

Pare inoltre che dopo un po' sia stato pubblicato un altro video in cui lo stesso giovane si scusa per i suoi commenti: "Ragazzuoli, io chiedo scusa per le storie che ho messo.

Non avevo capito la gravità delle cose, sono un cogl****. Me ne vergogno. Non pensavo le cose fossero così gravi. Chiedo veramente scusa, una ragazza ha perso la vita e boh mi spiace veramente tanto. Scusate veramente per le storie perché ci manca solo".