Scomparsa Kata, la potenziale testimone "gela" la madre: "Non so niente, dormivo"

Era stata espressamente invitata a testimoniare da Katherine Alvarez, evidentemente certa del fatto che fosse a conoscenza di dettagli potenzialmente decisivi circa la scomparsa di sua figlia Kataleya Chicclo Alvarez. Una certezza che si è tuttavia rivelata vana: Lidia Mirciu, la cittadina di origini romene che secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti "amministrava" di fatto l'ex-albergo occupato, avrebbe affermato di non aver visto nulla perché quel giorno stava riposandosi dopo essersi sottoposta ad una seduta di chemioterapia. Le indagini volte a far luce sulla scomparsa della bimba di 5 anni dall'ex-Hotel Astor di Firenze, concretizzatasi lo scorso di 10 giugno, stanno insomma proseguendo. Ma infrangere in generale questa sorta di "muro d'omertà" che avrebbero eretto gli ex-occupanti (in quel periodo l'edificio ospitava circa un centinaio di persone, a quanto pare, ndr) contro cui gli inquirenti sembrano scontrarsi sin dall'inizio dell'inchiesta, appare sempre più alla stregua di una "mission impossible".

Gli investigatori, dopo la potenziale svolta che ha permesso di iscrivere cinque soggetti nel registro degli indagati, stanno lavorando su più piani. Fra le cinque persone indagate figurerebbe anche un cittadino romeno e per questa ragione la madre della bambina si era pubblicamente rivolta a Lidia, chiedendole di parlare qualora fosse stata a conoscenza di qualche dettaglio non ancora emerso. Il motivo di questa richiesta? All'interno dell'ex-albergo, la donna avrebbe avuto secondo la stampa toscana un ruolo per alcuni versi abbastanza simile a quello attribuito dagli investigatori a Carlos Palomino De La Colina (arrestato nelle scorse settimane in quanto accusato di gestire il presunto "racket degli affitti"). Se il peruviano era a quanto pare considerato di fatto il "padrone" dell'immobile, visto che secondo l'accusa decideva l'assegnazione delle camere e riscuoteva gli "affitti", Lidia sarebbe stata durante l'occupazione una sorta di "amministratrice". In particolare, lei avrebbe avuto in buona sostanza la responsabilità del comportamento dei suoi connazionali, visto che nell'Astor occupato vivevano sia cittadini peruviani che romeni.