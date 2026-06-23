"Sembra di essere nel Bronx", presi a sassate e minacciati. Dopo l'aggressione alla Croce Rossa, gli stranieri colpiscono il locale

Violenza a Vernio, in provincia di Prato. I cittadini sono spaventati dopo una serie di aggressioni che hanno visto coinvolti prima alcuni volontari della Croce Rossa, poi i titolari di un ristorante. Gli autori, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero sempre gli stessi: due fratelli di origini straniere residenti nel paese.

Il primo episodio alcuni giorni fa, quando un giovane in evidente stato di ebbrezza si è presentato davanti alla sede della Croce Rossa. Dal momento che i volontari si trovavano fuori per un intervento, è stato assistito dagli operatori di un'ambulanza della Misericordia, ma subito dopo è tornato con fare minaccioso alla sede della Cri. Accompagnato da un altro giovane – si presume un amico, o suo fratello – ha terrorizzato chi si trovava nella struttura. La calma è tornata soltanto dopo l'arrivo dei carabinieri. "Non è accettabile che pochi soggetti continuino a creare paura e tensione in un paese tradizionalmente tranquillo", è stato il commento a La Nazione di Emanuele Millo, coordinatore di Fratelli d'Italia a Vernio.

A distanza di poche ore, un nuovo episodio. A raccontarlo è stato Michele Zanotti, titolare del ristorante Jerry's. L'uomo ha riferito che i due ragazzi stranieri, ormai noti al paese, si sono presentati al suo locale, chiedendo delle birre. Le 23.00 erano già passate, così, come prevedono le norme, i due si sono visti rifiutare le bevande alcoliche. Tanto è bastato a mandarli su tutte le furie. Recuperate alcune pietre nel vialetto, hanno cominciato a scagliarle contro la vetrina del locale, terrorizzando clienti e dipendenti.

"Mi hanno minacciato di morte e detto che sapevano dove abitavo. Hanno continuato anche davanti ai militari", ha spiegato il titolare. Nemmeno l'arrivo dei carabinieri, dunque, sarebbe servito a calmarli. Ma non finisce qui. Dopo essersi allontanati una prima volta, i due stranieri sono tornati, stavolta armati di coltello. "Da mesi e mesi questi due personaggi commettono fatti del genere. Oltre aver divelto un'ambulanza e aggredito di volontari della Cri, prima avevano litigato a coltellate con un gruppo di pakistani e derubato una signora della borsa in un parcheggio. Non basta? Credo che la soluzione migliore sia quella di allontanarli da Vernio", ha dichiarato il titolare del ristorante.

I soggetti in questione sarebbero due fratelli di 17 e 24 anni, volti noti alle forze dell'ordine.

"Ora il paese è diventato come il Bronx e ci si deve guardare le spalle anche durante una camminata. Non era mai accaduto qui".