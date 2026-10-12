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Cronaca nera

Speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna: corsa contro il tempo per salvarlo. “È vivo e cosciente”

Una frana ha bloccato l’ingresso della caverna a Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra. Le operazioni per salvarlo vanno avanti da tutta la notte scorsa

Redazione web
Le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a dieci metri di profondit� nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra, per una frana che ha bloccato l'ingresso della caverna, 12 ottobre 2026 ANSA / Ufficio stampa Vigili del fuoco +++ UFFICIO STAMPA� +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI� +++ NPK +++
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Continuano le operazioni, che sono proseguite per tutta la notte, per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a dieci metri di profondità nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra, per una frana che ha bloccato l’ingresso della caverna. I soccorritori che stanno scavando per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, ha riferito che l’uomo è vivo e cosciente.

Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, le squadre Speleo alpino fluviali (Saf) del comando di Nuoro e 16 unità Usar Medium elitrasportate a Gorropeddu dall’Aeronautica militare di Decimomannu. È stato inoltre allestito in prossimità un posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Presenti in supporto anche gli operatori del Cnsas e diverse unità della Protezione civile di Dorgali.

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