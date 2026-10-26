Studentessa 19enne denuncia violenza sessuale a Milano

Una studentessa di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale, questo pomeriggio, a Milano. Sul posto, in via Filargo, di fronte all’Università Iulm, tra il retro del complesso e la massicciata ferroviaria, è giunto il 118, che l’ha trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli specializzata in questo genere di esami. È accaduto poco dopo le 17, mentre la giovane si trovava in compagnia di un amico. La sua versione è attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di trovare dei riscontri al suo racconto e attendono gli esiti clinici.