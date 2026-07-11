Tragedia in provincia di Catania: insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia

Un omicidio scuote la tranquilla località di Riposto, sulla costa ionica in provincia di Catania: dopo una lite tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce, uno di loro lo ha colpito con una mannaia provocandogli ferite mortali. Come riporta il quotidiano La Sicilia, la vittima è stata identificata in Lino Guarrera, 61 anni, e ucciso dal fratello Giovanni Guarrera.

La dinamica dell’omicidio

Dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso che tra i due non scorresse buon sangue visti i contrasti avuti già in passato. Quest’oggi, però, una lite furiosa è culminata con l’aggressione mortale choc. La vittima, in un primo momento, avrebbe tentato la fuga correndo sul lungomare del piccolo Comune ma è stato raggiunto e colpito dal fratello. Ricoverato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Nella vicenda sono rimaste coinvolte due persone che hanno provato a fermare l’omicida e, in questo tentativo, sono rimaste ferite.

Le cause della lite

Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato all’estremo e folle

gesto. A indagare sull’omicidio volontario (l’accusa nei confronti dell’uomo che ha ucciso il fratello) ci sono i carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.