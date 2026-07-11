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Tragedia in provincia di Catania: insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia

La vittima, prima di essere ferita mortalmente, avrebbe tentato la fuga sul lungomare di Riposto. Non si conoscono, al momento, le cause della lite sfociata in omicidio

Tragedia in provincia di Catania: insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia
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Un omicidio scuote la tranquilla località di Riposto, sulla costa ionica in provincia di Catania: dopo una lite tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce, uno di loro lo ha colpito con una mannaia provocandogli ferite mortali. Come riporta il quotidiano La Sicilia, la vittima è stata identificata in Lino Guarrera, 61 anni, e ucciso dal fratello Giovanni Guarrera.

La dinamica dell’omicidio

Dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso che tra i due non scorresse buon sangue visti i contrasti avuti già in passato. Quest’oggi, però, una lite furiosa è culminata con l’aggressione mortale choc. La vittima, in un primo momento, avrebbe tentato la fuga correndo sul lungomare del piccolo Comune ma è stato raggiunto e colpito dal fratello. Ricoverato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Nella vicenda sono rimaste coinvolte due persone che hanno provato a fermare l’omicida e, in questo tentativo, sono rimaste ferite.

Le cause della lite

Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato all’estremo e folle

gesto. A indagare sull’omicidio volontario (l’accusa nei confronti dell’uomo che ha ucciso il fratello) ci sono i carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

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