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Cronaca nera

Nordafricano forza il blocco, grave il comandante dei vigili

L’extracomunitario non si è fermato all’alt e lo ha investito. Trascinato per una decina di metri, è stato trasportato d’urgenza al Niguarda

Diana Alfieri
Elisoccorso Niguarda
Un elisoccorso della Regione Toscana interviene a seguito dell'incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura all'interno della galleria di Base sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico, 15 luglio 2025. FACEBOOK EUGENIO GIANI +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK
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Il comandante della polizia locale del Comune di Rovellasca (Como), è ricoveratoall’ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate (non sarebbe comunque in pericolo di vita) dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un’auto a cui, attorno a mezzogiorno, aveva inutilmente imposto di fermarsi.

Secondo quanto si è appreso, arrivato al posto di blocco il veicolo, giudicato sospetto e condotto da un uomo di origine nordafricana, ha prima rallentato salvo poi riprendere all’improvviso velocità per sottrarsi ai controlli organizzati dalla pattuglia di polizia, composta dal comandante e da un suo collaboratore, lungo la centralissima via XX Settembre a Rovellasca, in corrispondenza di un’area di servizio.

Il comandante, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore. È stato trascinato per una decina di metri fino a colpire una cabina Enel riportando diverse fratture, al volto e al torace.

Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in elicottero a Niguarda, mentre il conducente dell’auto è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. Nel veicolo, sotto sequestro, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse dosi di cocaina, per un importo ancora da quantificare.

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