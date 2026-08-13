Nordafricano forza il blocco, grave il comandante dei vigili

Il comandante della polizia locale del Comune di Rovellasca (Como), è ricoveratoall’ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate (non sarebbe comunque in pericolo di vita) dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un’auto a cui, attorno a mezzogiorno, aveva inutilmente imposto di fermarsi.

Secondo quanto si è appreso, arrivato al posto di blocco il veicolo, giudicato sospetto e condotto da un uomo di origine nordafricana, ha prima rallentato salvo poi riprendere all’improvviso velocità per sottrarsi ai controlli organizzati dalla pattuglia di polizia, composta dal comandante e da un suo collaboratore, lungo la centralissima via XX Settembre a Rovellasca, in corrispondenza di un’area di servizio.

Il comandante, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore. È stato trascinato per una decina di metri fino a colpire una cabina Enel riportando diverse fratture, al volto e al torace.

Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in elicottero a Niguarda, mentre il conducente dell’auto è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. Nel veicolo, sotto sequestro, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse dosi di cocaina, per un importo ancora da quantificare.