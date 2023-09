Travolta e uccisa sulle strisce: ennesimo incidente mortale nel Milanese

Travolta sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada: così è morta questa mattina attorno alle 7 una donna di 68 anni. L'incidente è avvenuto a Vermezzo con Zelo, paese dell'hinterland milanese. Si tratta dell'ennesima vittima di incidente stradale nell'area di Milano dall'inizio dell'anno. Il conducente si è fermato a prestare soccorso alla donna, che purtroppo è morta sul colpo a causa dell'impatto. Sul caso indagano i carabinieri di Abbiategrasso, chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente, che tuttavia sembra abbastanza chiara.

Al momento non è possibile sapere con certezza se le cattive condizioni meteo possano aver influito sulla tragedia, o se ci sia stata una componente di velocità eccessiva. Queste sono domande alle quali dovranno dare una risposta i carabinieri che conducono le indagini. I rilievi sul luogo dell'incidente sono ancora in corso. Nelle ultime settimane ci sono stati già diversi incidenti mortali, sia a Milano che nel suo hinterland, il che porta a necessarie riflessioni sulla sicurezza stradale. L'ultimo caso riguarda un'altra donna, anche lei rimasta vittima di un incidente stradale a Milano. La dinamica non è paragonabile a quella di Vermezzo con Zelo, in quanto la recente vittima di Milano è stata colpita da un furgone della nettezza urbana. Ma il risultato non è diverso. Ci sono poi gli innumerevoli inciddenti che coinvolgono ciclisti, che purtroppo troppo spesso diventano mortali.

È ancora presto per capire come si sia sviluppato l'incidente di Vermezzo con Zelo, che potrebbe anche essere stato una tragica fatalità frutto di una distrazione o di altri fattori. Ma in relazione alla sicurezza stradale, l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia, Romano La Russa, ha snocciolato alcuni numeri relativi ai controlli che sono stati effettuati nell'area della Città Metropolitana di Milano negli ultimi due weekend. Per ogni sera sono stati impegnati 300 operatori, che hanno controllato 4089 veicoli. Sono state 144 le patenti ritirate, 2.740 i conducenti sottoposti a controllo alcolemico, di cui 148 risultati positivi all'alcol test, 120 i test sull'uso di sostanze stupefacenti, con 3 conducenti positivi e 684 verbali redatti per violazioni del Codice della strada.