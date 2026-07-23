Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce. La donna è gravissima

Dramma sulla linea litoranea di Cagliari, dove un uomo ha sparato alla moglie e al fratello prima di costituirsi ai carabinieri. La donna sarebbe in condizioni gravissime mentre l’uomo è deceduto. Stando alle prime indagini si tratterebbe di una lite sfociata nel sangue per motivi familiari ma i contorni sono ancora tutti da ricostruire: il presunto assassino si trova ancora nella caserma dei militari mentre si svolgono i rilievi e gli accertamenti del caso.

L’allarme è scattato verso le 6 del mattino, quando vengono allertati i soccorsi del 118 a Solanas, una frazione costiera del comune di Sinnai, a breve distanza dal capoluogo. Al loro arrivo, i soccorritori informano le forze della presenza di una donna ferita da un colpo di arma da fuoco alla testa. Non passano più di 10 minuti quando alla centrale operativa arriva un’altra chiamata per un uomo colpito al tronco da un colpo di pistola a Margine Rosso, località costiera sulla stessa strada ma ad alcuni km di distanza in direzione Cagliari. Dopo altri 5 minuti, alle 6.15, un uomo bussa alla caserma dei Carabinieri per costituirsi, dichiarando di aver sparato a sua moglie e al fratello.

Le indagini sono corso e devono essere ancora accertati i fatti: la donna si trova ricoverata presso l’ospedale Brotzu di Cagliari e versa in gravissime condizioni mentre l’uomo non ce l’ha fatta e per lui è stato constatato il decesso.

Il perimetro all’interno del quale cercare il movente è quello familiare, non ci sono elementi diversi che possano far ipotizzare qualcosa di diverso. Ora si attendono le risultanze dei rilievi per l’arresto dell’uomo che si è costituito: non è noto chi sia e se abbia precedenti, né se l’arma utilizzata fosse regolarmente detenuta.