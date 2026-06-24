Versilia, uccide a colpi di fucile la moglie e il figlio

Una tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore (Lucca), nella località di Vado, in Versilia. Poco prima delle ore 15, un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie, 52 anni, e il figlio, 24 anni, all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto immediato aiuto. La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata alle 14.32, segnalando una sparatoria in corso a Camaiore, nella zona di Pieve, e la presenza di una persona armata sul tetto dell’abitazione. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: l’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio, l’elisoccorso Pegaso 3 e i carabinieri, oltre all’allerta per i vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza l’area dalle forze dell’ordine, il personale sanitario ha potuto constatare il decesso della donna e del giovane giovane. L’autore del gesto è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.

L’uomo di 63 anni, indicato come presunto autore del gesto, non si sarebbe allontanato dall’abitazione dopo gli spari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato nei pressi della casa, seduto su un muretto, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto familiare e personale in cui sarebbe maturata la tragedia. Al momento non sono state rese note eventuali tensioni pregresse o elementi che possano spiegare il gesto.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi all’interno e all’esterno dell’abitazione, mentre l’area è stata posta sotto sequestro dalla Procura. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire con esattezza la sequenza degli eventi.