La chiamata all'118, poi uccide i vicini di casa e si suicida. Il killer era ossessionato da lei

Ascolta ora 00:00 00:00

Non semplici liti di vicinato, ma una vera e propria ossessione dietro al duplice omicidio-suicidio di ieri sera a Volvera, a venticinque chilometri da Torino. Il 34enne Andrea Longo, pregiudicato, ha ucciso a coltellate la coppia di vicini composta da Chiara Spatola, operaia di 28 anni, e Simone Sorrentino, magazziniere di 23 anni, prima di togliersi la vita. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il killer era ossessionato dalla donna.

In base a una prima ricostruzione, Andrea Longo ha suonato al campanello dei vicini poco dopo le ore 20.00. Una volta aperta la porta, ha fatto irruzione nell’appartamento e con un coltello da sub ha primo colpito il ragazzo, poi la compagna. Le due vittime hanno provato a fuggire per le scale, ma sono stati raggiunti dal killer in cortile, dove li ha colpiti mortalmente. Dopo il duplice omicidio, il 34enne originario di Saronno si è tolto la vita tagliandosi la gola con lo stesso coltello.

Secondo quanto confermato anche dai testimoni, in passato ci sarebbero già state delle frizioni e delle liti. Ma il movente del duplice omicidio sarebbe la fissazione del killer – definito “violento” – nei confronti della vicina di casa. Andrea Longo si era trasferito da poco nell’abitazione di Volvera, un lasso di tempo sufficiente per sviluppare un’ossessione nei confronti della 29enne. Avvertito il pericolo, la coppia aveva deciso di trasferirsi altrove: erano già iniziati i lavori per ristrutturare la casa dei nonni a Rivalta, un altro Paesino del torinese.

Ma non è tutto.

Un altro dettaglio emerso dai primi accertamenti rivela che il killerore prima della strage, per la precisione attorno alle 16.00. Sul posto era arrivata un’ambulanza, Andrea Longo aveva spiegato ai sanitari di non sentirsi bene ma non è stato portato in ospedale.