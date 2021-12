Accusato di stupro per 10 anni ma era tutto inventato

Ci sono voluti ben dieci anni prima che il tribunale di Cassino ne confermasse l'innocenza ma, alla fine, la giustizia ha fatto il suo corso: " non luogo a procedere ", il pronunciamento finale del gup. Un calvario lungo e sofferto quello di un pensionato della provincia di Frosinone accusato di stupro dalla bandante polacca. " Ora voglio solo dimenticare ", ha dichiarato il sessantenne, ancora provato dalla travagliata vicenda, alle pagine de Il Messaggero.

L'accusa di stupro

Una storia che giunge da Isola del Liri, piccolo comune del Frusinate, nel Lazio. Tutto comincia nel lontano 2010, quando il pensionato decide di avvalersi dell'aiuto di una badante per disbrigare le faccende domestiche. Ingaggia una collaboratrice di nazionalità polacca, sulla quarantina, offrendole vitto e alloggio. All'inizio, tutto fila liscio come l'olio: tra i due c'è un rapporto cordiale e di reciproca stima. Ma poi, qualcosa va storto. Di sana pianta, la straniera punta il dito contro il pensionato: " Mi ha violentata ", racconta ai carabinieri sostenendo di essere state abusata sessualmente dall'anziano. A suffragio della denuncia c'è anche un referto medico che la stessa ha intascato dopo essersi recata al pronto soccorso millantando lo stupro. Nel 2011 si aprono le indagini preliminari: " non c'entro nulla ", giura e spergiura il pensionato. Ciononostante viene rinviato a giudizio davanti al gup del tribunale di Cassino. L'imputato, difeso dagli avvocati Cinzia Mancini e Fabio Quadrini, chiede un confronto con l'ex collaboratrice ma la donna svanisce nel nulla. Forse, è tornata al suo Paese di origine.

La fine dell'incubo