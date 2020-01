Ancona, rissa a tre per gelosia: tunisino pesta la moglie per strada

Scene di ordinaria follia per le strade di Ancona, dove è avvenuta una lite a tre che ha visto coinvolti un uomo, la moglie ed una presunta amante, tra grida, spintoni e schiaffi. Ad avere la peggio è stata la coniuge dell'aggressore, un uomo di nazionalità tunisina di 55 anni, che è stato trattenuto per qualche ora negli uffici della centrale della polizia locale e poi rilasciato.

Come riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato durante la mattinata di ieri, martedì 28 gennaio, nel rione degli Archi.

Sono all'incirca le undici quando, all'altezza di via Terenzio Mamiani, iniziano a scoppiare le prime scintille tra la moglie del tunisino, una connazionale di 51 anni, e quella da lei ritenuta l'amante del suo uomo, ovvero una donna originaria di Ancona.

"Cosa fai con mio marito?" , ha urlato nei confronti della sospetta rivale la nordafricana, come riportato dal "Corriere Adriatico". "Devi stargli lontano" , ha proseguito con un tono sempre più aggressivo.

Inutile il tentativo da parte dell'italiana di spiegare le proprie ragioni e ricondurre a più miti consigli la 51enne, in preda ad un'incontrollabile crisi di gelosia. "È solo un amico, tra noi non c’è niente" , si sarebbe difesa, nel tentativo di placare la straniera.

In preda al terrore, e temendo per la propria incolumità, l'anconetana ha quindi afferrato il proprio telefono cellulare per contattare il tunisino e raccontargli quanto stava avvenendo.

In via Mamiani, tuttavia, non si presenta solo il 55enne, intervenuto per proteggere l'italiana dalla furia della moglie, ma anche le due figlie della coppia, che invece si schierano dalla parte della madre.

Le urla dei tre litiganti attirano l'attenzione di numerosi passanti, esterrefatti per le scene che si sono presentate di lì a poco dinanzi ai loro occhi.

Furioso, infatti, il tunisino afferra la compagna per i capelli, poi la schiaffeggia con forza, facendola rovinare al suolo. Nella caduta, la connazionale sbatte la testa e rimane per qualche minuto immobile a terra. Immediata la segnalazione inoltrata alle forze dell'ordine ed al 118, con le figlie della coppia in ansia per il fatto che la madre non riuscisse a riprendere i sensi.

Quando l'ambulanza è giunta sul posto, la donna, nel frattempo rinvenuta, è stata caricata a bordo e quindi trasportata al pronto soccorso delle Torrette. Gli uomini della polizia locale si sono invece occupati di fermare il marito della 51enne, attivando di fatto il "codice rosso" previsto nei casi di violenza sulle donne.

Dopo un interrogatorio, il tunisino è tornato a piede libero, ma verrà comunque indagato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Allo stato attuale non si sa ancora le la moglie sporgerà denuncia nei suoi confronti oppure no.