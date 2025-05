Differenza d'età

Ascolta ora 00:00 00:00

Perché fermarsi a una prima impressione? Me lo diceva sempre mia madre. Mi diceva: la bellezza esteriore vola via, la bellezza interiore se c’è, cresce. Ho tenuto a mente questo insegnamento. E non mi sono fermato alla differenza di età. Mi chiamo Duccio, ho 36 anni, e mi sono innamorato di una donna che ne ha 25 più di me. Lavoro come dirigente nel settore immobiliare in una grande città, l’ho incontrata durante un «affare». Lei, una cliente, divorziata da anni, figli grandi ma un padre a cui badare, ha fatto molta resistenza, alla fine ha ceduto alle mie attenzioni... Da qualche mese ci frequentiamo, lei ogni tanto ancora mi dice che potrei essere suo figlio, lo dice in maniera seria, io ci rido sopra... insieme stiamo benissimo, anche come amanti, dopo un periodo non facile di adattamento. I miei amici, a cui l’ho presentata, dicono che prima poi la differenza di età presenterà il conto. Tra qualche anno, quando lei ne avrà 70, mi dicono, e io poco più di 40, ancora nel pieno del mio vigore, saranno dolori, perché «starò con una signora anziana». Faccio sempre notare che lei è più attraente di certe mie coetanee che non si prendono cura di loro stesse, una donna intelligente, raffinata, sensibile e colta... e io dovrei rinunciare oggi a lei per un futuro che in quanto tale è ignoto? Potrei morire prima io... a proposito della mia storia ho visto un film che un po’ gli assomiglia alla lontana, “Harold e Maude”, una trama bellissima», in qualche modo mi ci trovo... Gentile dottoressa Valeria Braghieri cosa ne pensa della mia vicenda? Con massima stima

Duccio

Caro Duccio, «Harold e Maude» è un film di rara eleganza. Ma ci sono passaggi che mi urtano fino a farmi senso. Comprendo che l’espressione sia forte eppure in altro modo non saprei esprimermi. Mi costringe a immaginare scene che non vorrei avere davanti agli occhi e mi insinua il sospetto che tra la vitalissima ottantenne Maude e il complessatissimo ventenne Harold ci sia una relazione a tutti gli effetti. Partendo da ciò, ho la presunzione di sapere come valutare la sua storia con una donna di venticinque anni più vecchia di lei: un errore.

Lo penso ogni volta che vedo il presidente francese Macron assieme alla moglie e ne sono fermamente convinta anche per quanto la riguarda. Recuperi piuttosto il rapporto con la sua (vera) mamma. E faccia dei figli con una donna più giovane di lei. Come ha fatto la sua «fidanzata» quando era ancora in tempo.