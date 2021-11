Tensioni in piazza: agenti identificano i No pass

Diciottesimo sabato di contestazioni da parte dei no Green pass che da luglio protestano contro l'estensione del certificato verde per la vita sociale e poi per il lavoro. In queste ore il governo sta valutando l'ipotesi di restringere ulteriormente il campo del Green pass e limitarlo solamente a chi ha ricevuto le due dosi di vaccino. Esclusa per il momento l'ipotesi dell'obbligo vaccinale. Dopo i disordini di Rotterdam, la polizia è in stato di massima allerta per la piazza milanese.

Roma

A Roma è stato concesso il Circo Massimo, dove si sono radunate circa 4mila persone che hanno inneggiato alla libertà contro la "dittatura sanitaria" del governo Draghi. Medici no vax e altri esponenti del movimento si sono alternati sul palco per proseguire nella loro propaganda no vax. Erano tutti senza mascherina i partecipanti al sit-in del Circo massimo. " Bellissimo vedere la piazza senza mascherine. Sono il simbolo dell'oppressione ", ha detto al microfono dal palco uno dei manifestanti.

Mariano Amici, medico no vax sospeso dall'ordine, nel corso della manifestazione del Circo Massimo, davanti alla folla ha dichiarato: " Visto il numero dei partecipanti qui qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi. Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la Peste, ma non è vero. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici ". Al Circo Massimo è comparto anche un cartello "Green pass" con le due lettere finali che riproducono i caratteri delle Ss naziste alla manifestazione. La manifstazione di Roma si è conclusa sulle note di Liberi di scegliere di Povia, presente alla manifestazione, che ha improvvisato un concerto. " È per voi e per tutti quelli che si sentono bambini dentro ", ha detto il cantante sotto gli applausi dei presenti.

È stato denunciato dalla polizia a Roma Nicola Franzoni, leader di Onda Popolare e tra gli organizzatori del gruppo social Marcia su Roma contro il green pass. Franzoni, imprenditore di Lerici molto popolare su Telegram, organizzò diverse manifestazioni nella Capitale. Secondo quanto si apprende, Franzoni, che aveva un foglio di via da Roma da giugno scorso, è stato fermato per un controllo questa mattina su via Salaria mentre era nella sua auto.

Milano

A Milano, invece, la polizia ha cinturato piazza Fontana, sin dall'inizio eletta come punto di ritrovo dei manifestanti, che si sono spostati altrove. Polizia e carabinieri hanno impedito la formazione di assembramenti all'interno della piazza e stanno identificando le persone che cercano di accedere, fra le proteste di singoli e di piccoli gruppeti. A Milano nessuna manifestazione è stata autorizzata dalla questura.

Alcune centinaia di no Green pass che non erano riusciti ad accedere a piazza Fontana a Milano hanno formato un piccolo corteo. Ma dopo pochi metri sono stati fermati dalle forze dell'ordine di fronte a Palazzo Reale. "Libertà, liberà", hanno gridato trovandosi bloccati dagli uomini in tenuta antisommossa, ai quali sono stati rivolti ancora insulti e frasi ingiuriose. Le forze dell'ordine hanno proceduto all'identificazione di circa 60 di loro, che hanno mostrato intemperanze. I gruppi si sono sparpagliati in piazza Duomo e hanno cercato di compattarsi intonando i cori mentre si mischiavano con i turisti presenti. Difficile isolare i manifestanti per le forze dell'ordine.