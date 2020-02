Accoltella la ex moglie davanti alle sue bimbe

Questa mattina intorno alle 9 è stato arrestato Francesco Baingio Douglas Fadda, l’uomo è accusato di aver ucciso a coltellate la sua ex compagna, davanti agli occhi delle figlie piccole, di 9 e 7 anni. Stamani, domenica 16 febbraio, Fadda è stato fermato in un parcheggio a Sassari. Con lui vi erano anche le due bimbe che aveva portato via con sé subito dopo il delitto. Per compiere l’omicidio nei confronti della sua ex, la 41enne di origine Ceca Zdenka Krejikova, aveva violato l’ordine restrittivo, ovvero il divieto di avvicinamento che di fatto gli impediva di andare a Sorso, il comune dove viveva la donna. Verso la 41enne infatti aveva già in passato usato violenza.

Uccisa davanti alle due figlie piccole

Secondo quanto ricostruito dagli carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Sassari, ieri sera, sabato 15 febbraio, verso le 20,30, la vittima sarebbe stata più volte accoltellata all’interno di un bar in via Tiziano, a Sorso, davanti agli occhi delle due figlie. La follia omicida sarebbe scaturita in seguito a una violenta discussione tra i due. A un certo punto l’uomo avrebbe estratto un coltello e avrebbe iniziato a pugnalare la 41enne all’addome. L’assassino era riuscito a scappare in auto prima dell’arrivo dei militari portando in braccio il corpo della donna e le bimbe.

Fadda sarebbe andato a casa di un amico e avrebbe suonato il campanello, non ricevendo risposta avrebbe quindi deciso di sfondare la porta d’ingresso e fare irruzione nell’abitazione. Avrebbe quindi abbandonato in mezzo al salone dell’appartamento il corpo della donna gravemente ferita e in fin di vita. Sembra che dentro la casa vi fosse il padre 81enne del suo amico che però non si sarebbe reso conto di ciò che stava accadendo perché stava dormendo. Forse Fadda aveva deciso di portare la donna in quel posto perché al pian terreno vi è una guardia medica, in quel momento però chiusa. Inutile l’arrivo sul posto del personale sanitario e tutti i tentativi di salvare la vita alla 41enne. I soccorritori si sono alla fine dovuti arrendere dichiarandone il decesso. La donna è morta in ambulanza durante la corsa per raggiungere l’ospedale.

Arrestato grazie a una telefonata

Sarebbe stata una telefonata ad allertare i militari su dove avrebbero trovato l’assassino. Un testimone avrebbe infatti visto l’uomo in un bar di via Usini, a Ossi, con una delle due bambine, e avrebbe immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Solo questa mattina però Fadda sarebbe stato individuato e arrestato a Sassari. Adesso si trova in stato di fermo e gli investigatori lo stanno interrogando. Francesco Baingio Douglas Fadda, soprannominato “Big Jim”, è un 45enne italiano con diversi precedenti per truffe. L’uomo sarebbe bravissimo ad hackerare le carte di credito.