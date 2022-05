Arriva Extrême Cookie Cone, il nuovo cono gelato fuori dagli schemi

Una immersive show dinner, curata dallo chef stellato Tommaso Arrigoni, per presentare la novità di Froneri, secondo produttore mondiale di gelati, che ha rivoluzionato il classico cono, grazie al biscotto più amato dai consumatori, il Cookie. È nato così Extrême Cookie Cone, che unisce tradizione e innovazione, in un prodotto “ mai visto prima sul mercato italiano ”, risultato di un’azione “ fuori dagli schemi ”, frutto della passione, dell’impegno e dell’indagine sui prodotti e sui propri consumatori. “ Siamo gelatai- ha detto l’amministratore delegato di Forneri Italia, Luca Regano, durante la serata di presentazione del prodotto- Ci piace pensare che i gelati possano portare un sorriso a chi li consuma ”.

Chi è Froneri?

Froneri è attualmente la seconda azienda a livello globale nell’ambito dei gelati confezionati, nonché l’unica specializzata esclusivamente in questo tipo di produzione. “È una realtà nuova, recente- ha spiegato a ilGiornale.it la brand manager Claudia Micocci- Nasce nel 2016 da una join venture tra Nestlé e il gruppo inglese R&R. Ma nonostante questo, Froneri porta con sé brand storici, come Maxibon e Coppa del Nonno”.

L’esperienza, come ha precisato l’amministratore delegato, è quella "dell’azienda cha ha inventato i gelati industriali in Italia, con il lancio di Mottarello negli anni ’50”. Basi solide, quindi, su cui poter costruire le novità, che dal 2016 hanno caratterizzato il marchio, permettendo all’azienda di dare “ un nuovo impulso all’attività professionale ”. La novità di quest’anno arriva dopo Nuii, il gelato stecco lanciato nel 2019, che ha rappresentato una sfida importante, ma anche un successo importante. L’azienda, il cui principale sito produttivo italiano ha sede a Ferentino (Frosinone), è presente in oltre 23 paesi, con oltre 15.000 dipendenti in tutto il mondo.

Un cono innovativo

Croccante cialda fatta di biscotto, sovrastata da quattro possibili gusti di gelato. Si chiama Extrême Cookie Cone ed è la novità lanciata da Froneri, già disponibile nella grande distribuzione. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché rappresenta la prima alternativa alla tradizionale cialda, sostituita con un cono fatto interamente di biscotto cookie e in grado di mantenere nel tempo la sua fragranza. Il cono è disponibile per l’Italia in quattro varianti di gusti, che rimangono quelli tradizionalmente più amati dagli italiani: panna, vaniglia e caramello, pistacchio e nocciola.

Dopo la rivoluzione di Nuii, nell’ambito dei gelati a stecco, ci troviamo di fronte ad un’altra sfida: “Sappiamo quanto il cono gelato sia sacro- ha spiegato a ilGiornale.it Claudia Micocci- Quello che proponiamo è un cono totalmente diverso, che rompe le regole del gioco”. Infatti, precisa Luca Regano, “Nessuno si era mai spinto così oltre in passato. Stiamo parlando di qualcosa di inedito, difficile da immaginare e da realizzare. Il biscotto cookie rende Extrême unico nell’offerta dei coni gelato, regalando quell’esperienza diversa che i consumatori ricercano. Gli italiani si aspettano solitamente qualcosa di nuovo ogni anno ed Extrême va senza dubbio incontro a questa esigenza”.

L’Extrême Cookie Cone nasce da un bisogno individuato nel consumatore, che Froneri ha saputo intercettare, perché, spiega l'AD, " l’unico modo per essere innovatori in un segmento è quello di essere molto intimi con i propri consumatori e uno dei modi è fare ricerche di mercato" .

Gli italiani e il gelato

Froneri ha quindi condotto una ricerca di mercato insieme a Doxa, sulle preferenze degli italiani e le tendenze dei consumatori. “Dopo cambiamenti così importanti a livello sociale abbiamo voluto chiedere ai consumatori come fossero cambiate le loro abitudini verso il mondo del gelato”, ha spiegato nel corso della serata di presentazione Giulia Massoli Taddei, direttrice marketing. I risultati hanno mostrato come gli italiani siano ancora legati ai sapori della tradizione in ambito gastronomico, ma ha evidenziato anche la continua ricerca di nuove sensazioni da parte dei consumatori. Il 69% degli italiani, infatti, ha dichiarato di essere desideroso e pronto a farsi stupire da un prodotto mai provato prima, con caratteristiche inaspettate, che non possono essere ridotte solamente a gusti di gelato insoliti.

In generale, il 94% degli italiani consuma regolarmente il gelato confezionato e, spesso, non solamente nel periodo estivo, ma anche durante l’inverno. A farla da padrone, tra le tipologie di gelato, è il cono, con un 53% di preferenze, mentre gli altri formati si aggirano intorno al 35% (le vaschette 37%, lo stecco 36% e il biscotto 33%). Nonostante i consumatori si siano mostrati legati al cono gelato, molti di loro sottolineano una monotonia nell’offerta e chiedono un’innovazione. Va in questa direzione il Cookie Cone di Froneri, che con la sua cialda di biscotto è in grado di mantenere croccantezza.