La svolta pro-gender nelle emoji: ecco emoji l'"uomo incinto"

Entro la fine dell'anno faranno la loro comparsa sulle app di messaggistica degli smartphone diversi nuovi emoji, tra cui quello di un " uomo incinto " e di una generica " persona incinta ". Il via libera a questi due nuovi e controversi simboli è stato decretato ultimamente da Unicode Consortium, la banca dati centrale delle faccine. L'ente ha approvato i nuovi emoji per la nuova versione di formattazione 14.0 e la proposta di includere nel campionario di icone quelle sagome in gravidanza è stata promossa dal sito web Emojipedia, membro degli organi direttivi di Unicode.

Emojipedia ha giustificato la scelta di includere nelle app gli emoji dell'uomo incinto e della neutra persona incinta presentandoli come simboli del fatto che " la gravidanza è possibile per alcuni uomini transgender e persone non binarie ". " Gli uomini ", a detta dei rappresentanti del sito Internet, " rimangono incinti sia nella vita reale che nella finzione, come Arnold Schwarzenegger nel film Junior del 1994 ". I promotori dell'inserimento delle due immagini politicamente corrette nelle app di messaggistica affermano di essersi semplicemente attenuti alle linee guida emesse dalla British Medical Association nel 2017, che consigliavano di usare il " più sensibile " termine " persona incinta " al posto di " donna incinta ".

Jane Solomon, " lessicografa senior " di Emojipedia, ha quindi ribadito la necessità di fare circolare quei due nuovi emoji affermando: '' Gli uomini possono essere incinti. Questo vale per il mondo reale (ad esempio, gli uomini trans) e per gli universi di fantasia (ad esempio, Arnold Schwarzenegger in Junior. Anche le persone di qualsiasi sesso possono essere incinte. Ora ci sono emoji per rappresentare questo ". La Solomon ha comunque cercato di smorzare le polemiche sull'evidente contenuto pro-Lgbtq+ dei nuovi emoji sulla gravidanza evidenziando che le stesse icone potrebbero essere potenzialmente fatte interpretare dai bambini come " uno stomaco molto pieno causato dal consumo di un pasto abbondante ".

La battaglia di Emojipedia per la messa a punto di faccine ispirate al tema dell'identità di genere parte nel 2019, con la presentazione ufficiale di una proposta per aggiungere " uomo incinto " e " persona incinta " al campionario di Unicode. I responsabili del sito avevano scritto in quella proposta: " Attualmente, gli emoji raffigurano solo le persone a cui è stata assegnata una femmina alla nascita in un ruolo di gravidanza, si diceva all'epoca nella proposta. Se gli emoji sono progettati in modo da essere il più inclusivi possibile, questa emoji dovrebbe presentare il suo genere in modo più ambiguo. Il sesso non determina la capacità di prendersi cura dei bambini in casa o di lavorare al mercato ".