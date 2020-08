Vicenza, pirata della strada uccide una ragazza di 15 anni

Nella serata di ieri, domenica 16 agosto, una ragazzina di 15 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata ad Arzignano, comune in provincia di Vicenza. Il conducente dell’auto pirata, dopo aver investito la giovane, è subito ripartito lasciando la vittima sull’asfalto e facendo perdere le proprie tracce.

La vittima non aveva ancora 16 anni

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la 15enne stava camminando sul ciglio della strada verso le 21.30 in via Broggia, in un tratto di collina in prossimità delle località di Costo e Castello, quando improvvisamente è sopraggiunta l’auto, probabilmente lanciata a folle velocità, che l’ha falciata. Con lei forse il cane di famiglia. I soccorsi del Suem, appena giunta la chiamata, sono stati immediati ma non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimare la vittima è risultato vano, probabilmente la ragazzina è morta sul colpo. Sul luogo del tragico incidente sono giunti i carabinieri della stazione Arzignano che hanno svolto i rilevamenti sull’asfalto e visionato i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dove è avvenuto l’impatto.

I militari hanno inoltre lanciato un appello al conducente dell’auto pirata affinché si costituisca presso la stazione di Arzignano o la tenenza di Montecchio Maggiore, in modo da non peggiorare ulteriormente la sua situazione già gravissima. Le forze dell’ordine intanto stanno continuando le indagini per risalire presto all’identità della persona che ha investito e ucciso l’adolescente.

Caccia al pirata che guidava l'auto

L’allarme, dato da alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra, è arrivato alla centrale operativa verso le 21.59 e immediatamente sono stati inviati sul posto i sanitari del Suem. Inutili però tutti i tentativi messi in atto per rianimare la giovane. Dopo poco i sanitari si sono dovuti arrendere e hanno dichiarato il decesso della 15enne, che sarebbe morta sul colpo a causa dei traumi subiti nell’impatto con la macchina assassina. Nelle prossime ore la Procura di Vicenza con ogni probabilità richiederà l’autopsia sul corpo della vittima. Il tragico incidente dovrebbe essere avvenuto tra le 21.30 e le 21.50 in un tratto collinare con poca visibilità. La ragazza, secondo quanto appreso, avrebbe compiuto 16 anni tra meno di un mese. È scattata la caccia al pirata della strada in tutta la provincia, e in particolare nella zona Ovest del Vicentino. La persona che ha investito la giovane vittima verrà accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. L’investitore potrebbe essere scappato per paura delle conseguenze a cui sarebbe andato incontro dovute a quello che era successo.