Auto precipita dall'alto nel cimitero: spaventoso episodio nel Bresciano

Si è sfiorata la tragedia quest'oggi a Cedegolo, piccolo comune della provincia di Brescia sito nell'alta Val Camonica.

Stando a quanto riferito da "Il Giorno", infatti, un'autovettura è letteralmente precipitata dall'alto all'interno del locale cimitero. Il mezzo stava percorrendo un tornante della strada che passa proprio al di sopra dell'area cimiteriale. Solo per un fortuito caso in quel preciso istante non c'erano visitatori nella zona in cui si è verificato il terribile schianto, altrimenti il bilancio dei feriti sarebbe potuto essere ben più pesante. Sono gravi le condizioni del conducente della vettura precipitata, anche se, per fortuna, non tanto da mettere la sua vita a rischio.

Dopo il volo, l'uomo è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo prima che qualcuno intervenisse per metterlo in salvo. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un operaio del comune, il primo a giungere sul posto e a cercare di tranquillizzare il conducente sotto choc. Oltre agli uomini del 118, nel cimitero della frazione di Grevo sono giunti anche i Vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e gli uomini della polizia stradale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Brescia tramite elisoccorso.

La testimonianza

"Ho ricevuto un messaggio da un mio compagno di classe in cui era scritto che era successo qualcosa qui al cimitero di Cedegolo" , dichiara una giovane intervistata da Local Team. "Probabilmente l'autista non è riuscito a frenare in tempo ed è caduto qui sotto, comunque parlava e non si è sentito male" . La ragazza racconta anche che proprio la mattina aveva intenzione di recarsi in compagnia della nonna a far visita ad alcuni defunti. "Per fortuna alla fine non siamo venute: saremmo potute rimanere colpite anche noi, dato che l'auto è caduta proprio sopra la tomba di mia zia. Ci è andata bene, dai".