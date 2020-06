Autogrill, c'è l'accordo sulle "covenant holiday"

Il piano di Autogrill per limitare l'impatto finanziario e operativo causato dal Covid-19 sembra dà i suoi frutti. Il Gruppo ha infatti raggiunto diversi accordi con le proprie banche finanziatrici, che sono UniCredit, Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Banco Bpm. Accordi che sono stati raggiunti al fine di una temporanea sospensione, Covenant holiday, della verifica dei parametri finanziari (Leverage Ratio e Consolidated EBITDA/Consolidated Net Finance Charges).

Il periodo di covenant holiday durerà per 15 mesi e avrà inizio dal 30 giugno 2020 incluso e sarà estendibile fino al 31 dicembre 2021 al verificarsi di specifiche condizioni. Accordi simili sono stati sottoscritti dalla controllata statunitense HMSHost Corporation con le proprie banche finanziatrici, la Bank of America, Intesa Sanpaolo, New York Branch, Cooperatieve Rabobank, New York Branch e UniCredit Bank, New York Branch. Oltre che con i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari US Private Placement in essere.

Gli accordi di Autogrill con le banche

Tutti gli accordi sottoscritti, si spiega in una nota, prevedono un incremento delle soglie massime di indebitamento finanziario consentito e, per tutto il periodo in cui sarà in atto il covenant holiday, l'esclusione di qualsiasi evento collegato o associato all'emergenza sanitaria causata dall'epidemia coronavirus dal novero degli eventi che possono legittimare i finanziatori a esercitare i diritti contrattualmente previsti. In modo da consentire ad Autogrill e all'intero Gruppo di continuare a sostenere nel migliore dei modi l'operatività e di cogliere le opportunità di sviluppo del business in un periodo caratterizzato da condizioni straordinarie. Autogrill ha fatto il comunicato stampa ieri, lunedì 22 giugno.