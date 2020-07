Autogrill ricostruisce la storica piramide di Villoresi Ovest

Il Gruppo Autogrill ha annunciato che la struttura progettata dall’architetto Angelo Bianchetti nel secondo dopoguerra e costruita nel 1958 avrà una nuova vita. Lo storico Autogrill di Villoresi Ovest lungo l’autostrada dei laghi verrà ricostruito conservando però il design originale: icona del modernismo made in Italy.

Simbolo della rinascita italiana del dopoguerra

Un simbolo della rinascita dell’economia italiana che conquistò anche la copertina della rivista Life negli anni ‘60. Senza dimenticare che apparve anche nel secondo episodio del fim "Ieri, oggi, domani" del 1963. Nel quale due amanti, Marcello Mastroianni e Sophia Loren, diretti da Vittorio De Sica, si allontanano da Milano per una gita domenicale a bordo di una Rolls Royce. Dove la piramide bianca è una spettatrice del loro amore clandestino. I lavori termineranno nell’autunno 2020, con l’obiettivo di riportare in vita l’edificio originale utilizzando i più moderni standard edilizi. Ovviamente con un occhio di riguardo alle normative di sicurezza e antisismiche dei nostri tempi.

“I lavori in corso prevedono di dotare l’iconico tripode di un nuovo impianto di illuminazione che ne aumenterà ulteriormente la visibilità nelle ore notturne. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base della struttura sarà invece ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica sarà spostata esternamente per migliorare l’estetica e la funzionalità dell’edificio” ha spiegato il Gruppo Autogrill nel comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 13 giugno.

Il nuovo concept

Sostenibilità anche all’interno della costruzione, nella quale tutta la pavimentazione sarà composta da piastrelle Active Ceramic che purificano l’aria, attive anche nelle ore di buio. L’obiettivo è quello di prevenire presenze batteriche e micotiche e rendere l’ambiente sano e igienizzato in modo naturale. “Per rilanciare una location strategica e dal grande valore storico per il marchio, Autogrill sta lavorando a un nuovo concept dedicato che sarà anche un omaggio alla data di apertura dello storico punto ristoro - il 1958 - e che vedrà proprio a Villoresi Ovest la sua apertura”.

Da ricordare che il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per i viaggiatori. Inoltre è presente in 31 paesi di 4 continenti, operando in circa 1.000 location, tra le quali 147 scali aerei, e che gestisce 4.000 punti vendita. Autogrill può contare su oltre 60.000 collaboratori e serve ogni anno 1 miliardo di viaggiatori. Lo scorso anno i ricavi del Gruppo si sono aggirati intorno a 5 miliardi di euro.