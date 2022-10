"Non ti do da bere". E il 20enne accoltella a morte il barista

Un barista di 35 anni, Mario Marchetta, è morto nella tarda serata di ieri dopo essere stato colpito con diverse coltellate all’interno del suo locale, il "Kilò", in via Meridionale, nel centro di Grassano, comune di circa 5mila abitanti in provincia di Matera. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri che hanno per il momento già individuato e fermato un giovane di 20 anni. Subito dopo l'aggressione, il gestore era stato immediatamente trasferito in ospedale a Potenza, dove è però deceduto a causa delle gravi ferite d'arma da taglio che aveva riportato. Il presunto colpevole, un ragazzo del posto, si sarebbe poco dopo costituito ai militari.

Il movente

Secondo quanto emerso fino a questo momento, il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile a un rifiuto da parte del barista di servire da bere a un cliente del bar, il ragazzo posto in arresto. Per questo motivo il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe poi fatto ritorno nel bar verso mezzanotte e avrebbe accoltellato il gestore dentro la sua attività commerciale, utilizzando un coltello da cucina. Una volta soccorso dal personale sanitario del 118, Marchetta è stato subito trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Tricarico, dove è però morto. L'esercente sarebbe stato colpito più volte e fatali si sarebbero rivelate le lesioni all'addome.

L'arresto