"Assassino". Bassetti contestato a Sanremo

Nel pomeriggio di oggi, verso le 17, il virologo Matteo Bassetti è stato contestato al Casinò di Sanremo dove era arrivato per la presentazione del suo libro "Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili", ospite dei Martedì Letterari. Una dozzina di manifestanti del Comitato di Liberazione Nazionale e di free vax che lottano per la libertà vaccinale ha infatti accolto il direttore del reparto di Malattie Infettive ospedale San Martino di Genova al grido di “assassino”.

Cartelli e slogan contro Bassetti

Bassetti, dopo aver terminato un'intervista con alcuni giornalisti, stava entrando nella hall della casa da gioco quando ad attenderlo ha trovato un gruppo di manifestanti con alcuni cartelli e slogan: "L'aspirina degli innocenti" e "Le sue dichiarazioni durante la pandemia erano basate sulla scienza o sui bonifici della Pfizer?". A controllare la situazione vi era anche un gruppo di carabinieri e polizia pronti eventualmente a intervenire. Uno dei manifestanti ha quindi urlato: "Assassino, vergognati: non ci dimentichiamo di te" , rivolgendosi al medico genovese. Una volta terminate le grida e le manifestazioni nei confronti di Bassetti, il virologo ha fatto il suo ingresso al Teatro dell'opera.

Quando un giornalista ha chiesto al medico di commentare quanto accaduto un attimo prima, Bassetti, indicando la sala colma di spettatori che lo stavano aspettando, ha affermato soddisfatto: "La risposta migliore sono tutte queste persone". Alla presentazione del libro era presente anche il prefetto di Imperia, Armando Nanei. Come riportato da Riviera24, uno dei contestatori, Diego Costacurta, rivolgendosi al professore ha domandato: “Ci deve spiegare come mai durante la pandemia diceva che le cure preventive sono da evitarsi quando lui poi ha dichiarato che usava l’aspirina per curarsi”.

Accolto da un lungo applauso