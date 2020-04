Bestie di Satana: Andrea Volpe esce dal carcere e cerca lavoro

Andrea Volpe, il leader del gruppo satanista le Bestie di Satana, è uscito dal carcere di Ferrara dove ha terminato di scontare la pena di 16 anni. Inizialmente era stato condannato a venti anni dietro le sbarre. Come riportato da il Giorno, oggi ha 44 anni e sta cercando lavoro. Fu processato nel 2005 con rito abbreviato e condannato per gli omicidi di tre adolescenti e per una istigazione al suicidio, avvenuti tutti tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni 2000, tra le città di Varese e Milano. Fabio Tollis e Chiara Marino furono massacrati e uccisi nei boschi di Somma Lombardo nel gennaio del 1998, Mariangela Pezzotta fu invece trucidata il 24 gennaio 2004 e Andrea Bontade si tolse la vita sempre nel 1998, dopo essere stato portato al suicidio dal gruppetto di satanisti.

Il leader delle Bestie di Satana è stato scarcerato

Adesso Volpe ha pagato il suo debito con la Giustizia ed è ritornato a casa ed è in cerca di un lavoro. Il gruppo, chiamato le Bestie di Satana, era formato anche da Paolo Leoni, Nicola Sapone, Marco Zampollo, Pietro Guerrieri, Eros Monterosso, Mario Maccione e Massimino Magni, che con lui presero parte agli omicidi. L’allora fidanzata di Volpe, Elisabetta Ballarin, è uscita dal carcere tre anni fa. Suo lo chalet dove era stata uccisa la Pezzotta. Le altre due vittime erano state attirate nel bosco con una scusa e là massacrati.

Il piano era stato pensato da Volpe, il primo che poi crollò davanti agli inquirenti e le cui dichiarazioni permisero di catturare e condannare anche gli altri. Una brutta storia di droga, omicidi e satanismo. Diverse le inchieste, tra le quali quella che aveva accusato il gruppo di aver indotto al suicidio Bontade. L’intenzione di Volpe è adesso quella di cambiare vita e di trovarsi un lavoro, appena avrà finito di trascorrere i giorni di quarantena nella sua abitazione. Dopo aver abbandonato Satana ha deciso di abbracciare la Chiesa Evangelica.

La reazione del padre di una delle sue vittime