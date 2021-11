Bibbiano, vittima non sarà risarcita dallo psicoterapeuta

La ragazza di 13 anni che, secondo il gup Dario De Luca, sarebbe stata vittima di lesioni da parte di Claudio Foti, lo psicoterapeuta al centro del presunto caso di affidi illeciti a Bibbiano, in Val d'Enza, non riceverà il risarcimento danni stabilito ai margini della sentenza di condanna per lesioni gravissime e abuso d'ufficio nei confronti del professionista. Le motivazioni della condanna di Foti e dell'assoluzione dell'assistente sociale Beatrice Benati saranno depositate entro 90 giorni.

Il dispositivo del gup

Lo psicoterapeuta torinese Claudio Foti è stato condannato al risarcimento dei danni, da liquidare in sede civile, in favore di alcuni soggetti costituitisi parte civile nell'udienza preliminare di "Angeli e Demoni", incentrata sul presunto "sistema Bibbiano". Tra questi figurano gli enti pubblici Unione Val d'Enza, Comune di Montecchio, Unione Comuni modenesi area Nord, Ausl di Reggio, Regione e ministero della Giustizia. Tuttavia, stando a quando riporta un articolo pubblicato sull'edizione cartacea de Il Resto del Carlino, nel dispositivo della sentenza emessa dal gup Dario De Luca emergerebbe un'anomalia. Tra i destinatari del ristoro non figura la minorenne che, secondo il gup, sarebbe stata vittima di lesioni (nelle carte si parla di disturbo depressivo) in conseguenza alla tecnica terapeutica adottata da Foti. La ragazza, al tempo 13enne, si è costituita parte civile nel processo con anche i genitori e la sorella.

La ricostruzione del caso