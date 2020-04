"Le zone rosse ora sono 106" Ecco perché l'allerta resta alta

L'Italia si prepara a entrare nella fase 2 per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus: la convivenza con il Covid-19 e la graduale ripartenza dovranno avere alla base il rispetto di tutte le norme per limitare quanto più possibile la diffusione. Bisognerà prestare molta premura: agire con superficialità potrebbe causare un rapido ritorno alle drastiche condizioni che stanno caratterizzando questi giorni. Perciò Silvio Brusaferro ha voluto richiamare tutti all'attenzione, senza però nascondere un cauto ottimismo: ora il miglioramento " è netto ", poiché da una parte " si riducono i contagi e i pazienti critici " e dall'altra " aumenta la quota di guariti e sintomatici lievi ".

Tuttavia il presidente dell'Istituto superiore di sanità ha aggiunto che il pericolo non è affatto passato: " Il virus continua a circolare tanto che esistono ancora oggi 106 zone rosse in altrettanti Comuni in 9 Regioni e occorre procedere con cautela, passo dopo passo ". Dunque serve accortezza, anche perché vi sono non solo aree " a bassa, media e alta circolazione del virus " ma pure " focolai anche in aree a bassa circolazione ". Rispetto alle misure di riapertura ha invitato alla prudenza in quanto la situazione è diversificata nel Paese: al Nord e in Lombardia l'epidemia " è partita molto prima, di sicuro a gennaio e forse anche prima ".

I test sierologici

In occasione della conferenza stampa sull'andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia, Brusaferro ha fatto sapere che la maggiore concentrazione dei casi " si ha nelle Rsa, a livello familiare e al lavoro ". Inoltre va sottolineato che nel mese di aprile sono aumentati i casi tra le donne: la mortalità riguarda per il 36,7% le donne; l'età media dei pazienti è di 84 anni per gli uomini e 79 per le donne. La concentrazione delle positività riguarda il 44% le case di riposo, il 24% le famiglie e il 4,2% i luoghi di lavoro.