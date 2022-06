"C'è l'inflazione". Snoop Dogg aumenta la paga al suo "rollatore" di canne

Dicono che si fatichi a trovare lavoro, che gli stipendi siano troppo bassi. Che l'inflazione abbia persino aggravato tali problemi. E i numeri al riguardo non sono certo incoraggianti. Ma poi c'è Snoop Dogg, che di colpo è riuscito a mandare in fumo la questione. Per il rapper californiano l'impiego è una cosa seria, serissima: soprattutto quando si parla di canne. L'artista ha infatti comunicato di aver aumentato il compenso del suo "rollatore" personale, un addetto che si occupa di confezionargli delle sigarette assai stupefacenti a base di marijuana. Come noto, il cantante e produttore discografico ne è un appassionato. Chissà dunque se la mansione possa essere contemplata tra i lavori usuranti.

Di certo, il "rollatore" in questione era già una figura molto ben remunerata da Snoop Dogg, che sinora gli assegnava una busta paga media che oscillava tra i 40mila e i 50mila dollari l'anno (da 38mila euro a oltre 47mila, circa). Una ciifra che chiaramente aveva suscitato scalpore e curiosità. Ora, però, la paga del confezionatore di "blunt" di marijuana è lievitata. Il motivo? L'inflazione che sta colpendo in modo duro la fascia media della popolazione statunitense. Il rapper ha quindi deciso di essere ancor più generoso con i suoi collaboratori: lo ha comunicato lui stesso in un tweet.

In passato, durante una trasmissione televisiva negli Stati Uniti, il cantante afroamericano affrontò in pubblico l'argomento, senza alcuna. E in quella stessa occasione rivelò i benefit di cui gode(va) il suo addetto alle canne. " Marijuana gratis. Tutto quello che fumo io, lo può fumare anche lui. E qualche volta gli regalo un vestito o un accessorio ". L'artista del resto non ha mai nascosto di fumare marjiuana e anche in alcuni post pubblicati suoi social appare di tanto in tanto con un "blunt" tra le mani.

Altri rapper hanno assunto "rollatori" professionali: fra loro Kid Cudi e G Herbo. Ma anche questa mansione ha le sue difficoltà, se così possiamo definirle, e richiede un certo grado di specializzazione. Il lavoratore non solo deve saper rollare, ma deve anche conoscere i gusti del rapper in materia di fumo e capire quale sia il momento migliore per permettere al proprio datore di lavoro di fumare. Non c'è che dire: stupefacente.