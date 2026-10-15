Cade un pilone nel cantiere dell’Alta velocità a Firenze, muore un operaio

È di un operaio morto il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto questo pomeriggio a Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l’Alta Velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Stanno intervenendo i tecnici della Asl e la polizia municipale. A dare l’allarme i colleghi. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Per uno dei due operai coinvolti il medico non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.

L‘infortunio mortale sul lavoro avvenuto nel cantiere dell’Alta velocità a Firenze sarebbe stato causato dalla caduta di un pilone durante la fase di scarico da un mezzo. Da quanto appreso, altri quattro operai sarebbero in stato di choc. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco.

La società Rfi “esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze, deceduto oggi durante le attività di lavoro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità”.