Askatasuna ha festeggiato 30 anni di esistenza con una festa a Torino, che si è conclusa con un corteo non autorizzato. Da giorni è iniziato il tamtam via social del centro sociale, che da un anno non ha più la disponibilità dell’edificio di corso Regina Margherita 47, sgomberato lo scorso dicembre dopo quasi 30 anni di occupazione abusiva. La questura era in massima allerta per possibili scontri che, fortunatamente, non si sono registrati, anche se non sono mancate le intemperanze del centro sociale.

Per la serata di ieri erano in programma alcuni concerti e la questura nel pomeriggio ha proceduto a diffidare gli artisti annunciati sul palco del centro sociale, tra cui Johnson Righeira e Willie Peyote, in quanto nemmeno la festa era stata autorizzata, passaggio fondamentale essendo la stessa organizzata in uno spazio pubblico, piazza Santa Giulia. “Festeggiamo trent’anni di Askatasuna perché l’Askatasuna non è mai stata soltanto un palazzo, quattro mura, ma è un’esperienza di lotta, un’esperienza di autonomia, di possibilità di cambiare le cose in questo mondo, in questo paese, perlomeno a partire dal nostro territorio, quindi è la conseguenza logica di quello che è sempre stato il nostro modo di agire”, ha dichiarato ieri Martina, una delle portavoce del centro sociale.

Il corteo è partito in serata e inizialmente sembrava si stesse svolgendo senza particolari problemi, finché il solito gruppo di facinorosi si è staccato e ha iniziato a provocare la polizia. Ne è nato un intenso lancio di bottiglie e di oggetti atti a offendere contro gli agenti schierati a tutela della sicurezza pubblica. Gli agenti sono stati fatti oggetto anche di un intenso lancio di petardi ma, fortunatamente, non si registrano feriti stavolta tra le forze dell’ordine e sono state identificate 10 persone. La Questura di Torino ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica degli episodi e individuare le singole responsabilità penali e amministrative. Al vaglio degli investigatori, diretti dal Questore Massimo Gambino, le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite per ricostruire la catena degli eventi. È inoltre in corso la valutazione della posizione di coloro che hanno organizzato la manifestazione.