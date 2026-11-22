De Gennaro è stato il miglior prodotto della «scuola dei calabresi», la fucina dei grandi investigatori italiani. È la stessa scuola dalla quale arriva l’attuale capo della Polizia Vittorio Pisani. Lo squalo, lo sbirro, Dick Tracy. Di soprannomi che ha conquistati sul campo tanti. De Gennaro entra in polizia nel 1973 e ne esce da numero uno nel 2007. Nel 1989 diventa il primo direttore del Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato, impostando un modello investigativo centralizzato e ad alta specializzazione ispirato all’Fbi. Uomo di azione. Nel 1980 fa irruzione da solo all’ambasciata belga a Roma e libera 30 persone. L’azione gli porta la promozione a vicequestore. Costruisce la sua fama in Sicilia al fianco del giudice Giovanni Falcone. Coordina le indagini che portano al rilascio della bambina veronese Patrizia Tacchella, rapita a scopo di estorsione, e arresta gli assassini del giudice Rosario Livatino con un pirotecnico blitz in Germania. De Gennaro gestisce i due più importanti pentiti di mafia Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno, le cui rivelazioni daranno vita al maxi-processo. Scala i vertici dello Stato diventando prima direttore del Dis, (Dipartimento delle Informazioni per la pubblica sicurezza), e poi entra al governo Monti nel 2012 con la delega ai Servizi segreti.

Dopo il pensionamento, finisce a Finmeccanica, passando per la Banca Popolare di Bari e infine Eurolink, il consorzio che si occupa della costruzione del Ponte sullo Stretto. A Roma, in via Caetani, dove venne ritrovato il cadavere di Moro, lo Squalo piazza il suo quartiere generale al Centro studi americani di cui è presidente dal 2013. È li che riunisce la vecchia squadra, incontra gente e segue l’attualità. Si vede spesso nelle cerimonie mondane. Come a Villa Taverna per la festa del 4 luglio. Il primo (e forse unico) inciampo al G8 di Genova. Da capo della Polizia nel 2001 finisce sotto processo per le violenze e i pestaggi alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto. Sarà assolto. Sono gli anni in Sicilia che consacrano la figura del grande sbirro. Al fianco di Giovanni Falcone conduce l’inchiesta Pizza Connection, sul traffico di eroina tra la Sicilia e gli Usa. È un passaggio chiave nella carriera dello «sbirro De Gennaro», che gli consente di stringere rapporti strettissimi con gli investigatori siciliani. È sempre De Gennaro che coordina l’estradizione in Italia di Tommaso Buscetta, il super-pentito della Mafia nell’84. Ma gli anni siciliani segnano anche la fase delle grandi tensioni con il fondatore dei Ros Mario Mori. Nel ’93 De Gennaro arriva alla guida della Dia e prova una riforma che inasprisce ancor di più i rapporti con l’Arma: la direttiva De Gennaro con cui si provò ad affidare alla Dia (sottraendola ai Ros) la competenza sulle indagini di Mafia. In Sicilia incrocia Salvatore De Luca, che si occupava di mafia proprio con Mori. Oggi De Luca è il capo della Procura di Caltanissetta che l’ha messo sotto inchiesta per il depistaggio della strage di via D’Amelio. Con un altro poliziotto, Armando La Barbera, ex capo della Mobile di Palermo, è un rapporto di odio e amore. I metodi divergono. Poi al G8 viene sancita la pace. Lasciata la guida della Polizia nel 2007, De Gennaro passa al Viminale come capo di gabinetto, poi commissario per l’emergenza rifiuti in Campania. e infine sottosegretario (delega sui Servizi) con Monti.