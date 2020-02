"Blitz" dei vescovi sullo ius soli "Questo è un punto cruciale..."

"La questione della cittadinanza è cruciale per tutti ". A dirlo è il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti che, con il suo intervento, ha aperto l'incontro a Bari, Mediterraneo, frontiera di pace, a cui hanno partecipato 58 vescovi di 20 Paesi, che affacciano sul Mediterraneo.

La cittadinanza, a detta del vescovo, " è questione che si pone in maniera nuova per gli stessi Paesi di antica tradizione democratica con le sfide dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti, dello spazio pubblico reclamato da tutte le religioni ". I Paesi in questione " si ritrovano a fare i conti con la pericolosa tentazione a involuzioni identitarie, che minano il fondamento dei diritti inviolabili della persona ". Poi, Bassetti racconta di aver viaggiato in alcune nazioni del Mediterraneo: " Quanta sofferenza, quanta ingiustizia, quanta indifferenza ", dice il cardinale, ricordando che " questo è il contesto nel quale siamo chiamati a vivere la nostra comune vocazione per una cultura dell'incontro e della pace nel Mediterraneo ". E ha aggiunto: " Tale vocazione non può essere destinata a rimanere un semplice buon proposito, ma è l'unica possibilità realistica di benessere e prosperità dei nostri popoli, l'unica via che ne può assicurare la sopravvivenza" .

Il cardinale lancia anche un appello ai vescovi: " Non possiamo vedere la questione dei migranti in maniera settorializzata, come se fosse solo un problema di 'esodi' che impoveriscono i territori o di 'arrivi' che li destabilizzano: il povero, che parte o che decide di restare, che arriva e che troppo spesso muore durante il viaggio o conosce sofferenze e ingiustizie indicibili, è Cristo che emigra, resta, soffre, bussa alle nostre porte ".

Infine, arriva la dura ammonizione: " Basta con la politica fatta sul sangue dei popoli. La tutela dell'ambiente e della salute umana necessitano di un alto grado di costante collaborazione e scambio di informazioni, di relazioni internazionali, scientifiche, culturali, educative, fondate sulla trasparenza, sulla veridicità, sulla fiducia ". E aggiunge che " la solidarietà fra i popoli e la capacità di darsi regole comuni" sono necessarie e che la promozione della pace e della dignità " non sono sogni, ma la condizione per garantire la sopravvivenza ordinata e pacifica del pianeta. Sono obiettivi a portata dell'umanità contemporanea e sono nel contempo il riflesso della verità profonda dell'uomo che Gesù Cristo ha rivelato e salvato ".