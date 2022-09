"Fate presto". L'appello delle imprese contro il caro energia

Il caro energia rischia di mettere a repentaglio la competitività delle aziende e la continuità industriale. Così Confindustria Brescia con Cgil, Cisl e Uil Brescia e Vallecamonica hanno voluto lanciare un appello congiunto alle istituzioni affinché si faccia presto. " In assenza di misure tempestive e strutturali che peraltro imprese e sindacato chiedono da tempo le ricadute sul mondo del lavoro potrebbero essere pesanti, in particolare a Brescia, capitale europea dell'industria - hanno scritto nell’appello inviato alle istituzioni nazionali e europee -. Intere filiere produttive sono in difficoltà, ma il problema coinvolge tutte le aziende. La preoccupazione è dunque forte e l'attenzione massima; il rischio di erosione dei mercati da parte dei principali competitor di altri paesi è concreto ".

L'appello all'Ue