Maria Elena Boschi pizzicata a cena con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pare non si nascondano più. Di una presunta liaison tra l'ex ministro e l'attore si sussurra ormai da diversi mesi ma nessuno dei due ha mai ufficializzato la frequentazione. Eppure, i paparazzi li hanno spesso beccati insieme, talvolta anche in atteggiamenti molto complici. Tuttavia non è mai stata immortalata un'effusione tra i due, nessun gesto inequivocabile che confermi la relazione. L'ultimo avvistamento della coppia è stato in un locale di Roma, un ristorante del centro dove i due hanno cenato a lume di candela, documentato in esclusiva dal settimanale Chi.

I due hanno scelto uno dei tavolini esterni di un tipico ristorante nel cuore di Roma, a due passi dal Pantheon e dalle sponde del Tevere. In questo periodo, il ponentino e i tramonti di Roma regalano atmosfere suggestive e romantiche e dopo tanti mesi di lockdown c'è in tutti una gran voglia di riprendersi la vita e di godere della bellezza della Città Eterna. Illuminati dalle candele, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno trascorso una serata di risate e di complicità ed erano entrambi felici di essere l'uno in compagnia dell'altra, come testimonia il settimanale. I due hanno sempre dichiarato di essere buoni amici, nessun coinvolgimento sentimentale è stato mai sbandierato, eppure i loro sguardi appaiono decisamente complici nelle fotografie condivise sul settimanale. Giulio Berruti ha da poco terminato una relazione, quindi è single e nulla gli impedirebbe di intraprendere una relazione con Maria Elena Boschi, giovane e libera anche lei.

Solo poche settimane fa, Giulio Berruti ha confessato di essere tornato single dopo una relazione di tre anni con una ragazza austriaca. In realtà, lui ha definito il loro rapporto in pausa, lasciando uno spiraglio a un possibile di ritorno, che in molti pensano non ci sarà. Quel che è certo è che in questa separazione non c'entra Maria Elena Boschi. I due si mostrano sempre più spesso insieme e il loro affiatamento sembra crescere di volta in volta. Da quando si sono conosciuti durante un evento mondano i due sembra abbiano sviluppato un forte feeling, che per il momento, ma solo per il momento, pare non sia diventato nulla più che una bella amicizia, anche se le immagini sembrano indicare altro.

