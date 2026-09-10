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Cronache

Paura a Malpensa, principio d’incendio su un volo EasyJet, 146 passeggeri evacuati. “Scintille da un powerbank”

Lo scalo è stato temporaneamente chiuso nel pomeriggio. L’aereo era diretto a Praga durante il rullaggio. Tutti i passeggeri fatti scendere dagli scivoli: due lievemente feriti

Redazione web
Milano Malpensa
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Paura all’aeroporto di Malpensa, dove un principio d’incendio ha interessato un volo EasyJet in partenza per Praga. L’aereo, con 146 passeggeri a bordo, si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dello scalo quando, intorno alle 17.31, è scattato l’allarme. Immediata l’attivazione delle procedure di emergenza. I passeggeri sono stati evacuati attraverso gli scivoli: 144 sono rimasti illesi, mentre due hanno riportato lievi contusioni durante la discesa. Per consentire l’intervento dei soccorsi e lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese e lo scalo è stato momentaneamente chiuso.

La causa sarebbe un power bank, nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo Easyjet che era in fase di rullaggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 18:30 circa è stata riaperta una pista, la seconda alle 19:30, quando Malpensa è tornato alla piena operatività. .

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