Paura a Malpensa, principio d’incendio su un volo EasyJet, 146 passeggeri evacuati. “Scintille da un powerbank”

Paura all’aeroporto di Malpensa, dove un principio d’incendio ha interessato un volo EasyJet in partenza per Praga. L’aereo, con 146 passeggeri a bordo, si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dello scalo quando, intorno alle 17.31, è scattato l’allarme. Immediata l’attivazione delle procedure di emergenza. I passeggeri sono stati evacuati attraverso gli scivoli: 144 sono rimasti illesi, mentre due hanno riportato lievi contusioni durante la discesa. Per consentire l’intervento dei soccorsi e lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese e lo scalo è stato momentaneamente chiuso.

La causa sarebbe un power bank, nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo Easyjet che era in fase di rullaggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 18:30 circa è stata riaperta una pista, la seconda alle 19:30, quando Malpensa è tornato alla piena operatività. .