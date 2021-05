Una coltellata al fianco: così è morto lo "sciamano dell'elettronica"

Era noto a livello internazionale per il suo talento da dj. È morto in Francia, martedì scorso, Davide Masitti, 49 anni, modenese, in arte Da Frikkyo, considerato uno dei migliori esecutori di musica elettronica. A riportare la notizia è il quotidiano Il Resto del Carlino, che evidenzia come le autorità francesi abbiano avviato un’indagine per omicidio volontario, fermando la compagna di Masitti, una 38enne originaria di Trieste. La donna, sospettata di aver ucciso il dj, ha respinto le accuse, affermando che Da Frikkyo si sarebbe ferito mortalmente da solo. L’episodio è accaduto a Saint Michel de Castelnau, nel suo-ovest della Francia, un piccolissimo comune del Dipartimento della Gironda.

L’allarme è stato dato martedì sera prima della mezzanotte: un’unica coltellata al fianco ha ucciso Masitti, il quale si era trasferito a Saint Michel de Castelnau, insieme ai due figli di 9 e 3 anni, due anni fa. Da Frikkyo, soprannominato “lo sciamano”, aveva debuttato negli anni Novanta in Venezuela e in Colombia ed è stato tra i fondatori del movimento “Olstad Sound System” che nasce all’incirca nel 1997 con l’unione di due crews (OutLaw&Tad). Masitti e compagni, da allora non si sono più fermati: hanno iniziato a organizzare Free Party, Tekinox, partecipando ai Teknival in grande parte d’Europa tutta in forma Underground, con grande collaborazione di altre crews italiane e non solo.