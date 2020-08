"Mi scusi, posso sedermi qui?" Poi il gesto choc dello straniero

La percezione di sicurezza in Italia non è elevata e lo dimostrano i numerosi casi di cronaca quotidiani. Tra gli ultimi c'è una violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna di 67 anni a bordo di un treno sulla linea Roma-Avezzano nella giornata di venerdì 7 agosto, in pieno giorno, da parte di un cittadino straniero di 28 anni.

L'uomo, dopo aver chiesto se poteva prendere posto vicino a lei ha viaggiato insieme alla donna per un tratto. Tra loro c'era la cordialità normale che spesso si instaura con gli altri passeggeri del proprio vagone. I due hano chiacchierato normalmente e così l'uomo è riuscito a conquistare la fiducia della passeggera. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe successo da lì a pochi minuti. Quella che sembrava una semplice conoscenza di circostanza tra vicini di posto è diventata un vero incubo per la donna, perché nel momento in cui il vagone è sceso l'ultimo passeggero oltre a loro due, il ragazzo si è scagliato contro di lei per esercitare la violenza. Tutto questo è accaduto in pieno giorno, attorno alle 10 del mattino e a bordo del treno.

Nonostante la furia e la forza dell'uomo che stava esercitando la sua violenza, la donna è riuscita a reagire e le sue urla sono state fortunatamente udite dal personale, che ha immediatamente arrestato il treno per prestare soccorso. Raggiunto il vagone sul quale viaggiavano la donna e il suo aggressore, gli uomini del servizio di bordo hanno tentato di bloccare l'uomo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine ma lui è riuscito a divincolarsi e a scendere dal convoglio. Una volta a terra ha cercato di scappare correndo lungo i binari, alleggerendosi anche del borsone che aveva con sé per andare più veloce. Ha tentato laaddentrandosi nelle campagne ma i Carabinieri della Compagnia di Tivoli erano già stati allertati ed erano così già scattati i posti di blocco nella zona.

L'aggressore, che risulterebbein Italia, è stato fermato nei pressi della stazione di Marcellina e qui è stato arrestato e portato in caserma, mentre la donna è stata accompagnata presso l'ospedale di Tivoli. Qui è scattato il protocollo antiviolenza predisposto dall'Asl Roma 5 e Differenza Donna Centro antiviolenza di Tivoli. La vittima verrà ora seguita da un team di esperte del centro antiviolenza per superare lo choc di quanto accaduto, sia fisicamente che psicologicamente.