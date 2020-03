Coronavirus, Daniela De Rosa: "Voi fate la vostra parte"

"Ognuno di noi doveva fare la propria parte, inutile prendersela con le istituzioni. Siamo stati tutti colpevoli". Queste le toccanti parole di Daniela De Rosa, di professione medico veterinario, originaria di Savignano Irpino (Avellino), risultata positiva al coronavirus. La professionista aveva accusato sintomi respiratori che tradivano un'effettivo contagio da Covid-19. La 43enne si trova attualmente ricoverata presso il "Rummo" di Benevento. È una dei primi contagiati del comune di Ariano Irpino. Tramite un video postato su Facebook, la dottoressa De Rosa ha voluto offrire la sua testimonianza. Nel filmato, la donna, originaria di Savignano Irpino, ringrazia il sindaco della sua città e la protezione civile per la loro vicinanza: "Tutti si sono attivati per aiutare me e la mia famiglia, sono stati vicini a tutti noi come persone e come istituzioni, così come il personale del reparto di Pneumologia che mi sta aiutando a sopravvivere. Spero di poterli riconoscere uno a uno quando uscirò di qui senza mascherina e tute. Sono stati loro il mio contatto col mondo esterno" .

Coronavirus, parla Daniela De Rosa, una dei primi contagiati ad Ariano Irpino

Nel corso della sua video testimonianza, Daniel De Rosa ha aggiunto: "Doveroso ringraziare anche chi mi ha fatto conoscere la malvagità: chi ha deciso di stare lontano dalla mia famiglia e dalle mie due bimbe, non vi voglio più nella mia vita. Vi spiego perché sono qui a mandare questo messaggio: sono chiusa in isolamento da così tanti giorni che non li conto più. Non ho contatti con nessuno se non per pasti e controlli. Il Coronavirus mi ha provocato una polmonite con grave insufficienza respiratoria, io ho 43 anni e godevo prima di quest'episodio di ottima salute. Ora mi trovo a combattere con la morte".