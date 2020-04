Coronavirus, la guida con tutti i servizi gratuiti per gli anziani

Tra le prede principali del coronavirus, ci sono gli anziani. Gli over 65, oltre a tutte le persone che soffrono di ipertensione, problemi di cuore, diabete o sono immunodepresse, hanno purtroppo maggiori probabilità di sviluppare l'infezione da Covid-19. Per questa ragione, la raccomandazione a tutte le persone anziane o colpite da malattie croniche è quella di evitare il più possibile di uscire di casa, evitando i luoghi affollati nei quali può essere più difficile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Cosa che, per esempio, può succedere all'interno dei supermercati.

Fare la spesa, infatti, è una necessità e gli anziani hanno ovviamente il diritto di chiudersi alle spalle l'uscio della propria abitazione per andare a riempirsi il frigorifero e la dispensa. Ma ricordiamo come possano usufruire, soprattutto in queste settimane di emergenza sanitaria causa pandemia di coronavirus, del servizio di spesa con consegna a domicilio (gratuita).

SPESA

Sono infatti diverse le catene di supermercati in tutt'Italia che già prevedevano la possibilità della spesa portata a casa e ora la rete di supporto solidale si è rinforzata e arricchita di questo servizio – offerto da associazioni, realtà del terzo settori e comuni – o di altri, come per esempio la consegna a domicilio (sempre a titolo gratuito) dei farmaci. Per quanto concerne il servizio di spesa a domicilio a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse, il sito istituzionale del ministero della Salute ricorda che chi vuole usufruire può, ad esempio, contattare il numero verde 800 06 55 10 dove potrà ottenere tutte le informazioni utili per poter servirsi dell'aiuto.

La catena della grande distribuzione Esselunga ha favorito e privilegiato la spesa a domicilio per gli anziani, azzerando del tutto il costo della consegna fino alla fine dell'emergenza coronavirus e servendosi anche di una rete di volontari per poter gestire il boom di richieste della popolazione. Carrefour, invece, ha scelto quattro store a Milano che garantiscono la consegna in giornata – per sopperire al problema delle tempistiche – agli over 65, che possono scegliere tra 80 prodotti di prima necessità al mattino e trovarsi i sacchetti sullo zerbino di casa entro la fine della giornata.

FARMACI

Come detto, non mancano le iniziative solidali e non cè solo l'acquisto dei generi alimentari che gode del servizio di consegna gratuita a domicilio. Anche quella delle medicine rientra nella gara di solidarietà in atto nel Paese e su questo versante è da segnalare l'iniziativa della Croce Rossa Italiana che ha attivato il servizio "Cri Pronto Farmaco" (oltre al "Pronto Spesa") coinvolgendo le realtà della Cri di quasi tutto lo Stivale.

Portando l'esempio lombardo, dalla giornata di ieri è stato ufficialmente attivato il servizio grazie al lavoro di cooperazione tra Federfarma Lombardia e e il Comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana: i cittadini lombardi over 65, non autosufficienti, sottoposti alla quarantena o risultati positivi al Covid-19 potranno ricevere a casa i medicinali, senza alcun costo aggiuntivo, semplicemente chiamando il numero 02 388 3350. Il servizio per gli anziani è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19. Per ricevere i farmaci presso il proprio domicilio, oltre al codice fiscale, è necessaria la prescrizione medica o il codice Nre della ricetta, che in questo periodo di emergenza viene comunicato telefonicamente dal medico di famiglia.

Quest'ultima procedura è stata attivata proprio per evitare che i cittadini si rechino negli studi e negli ambulatori, creando assembramenti che sono contrari alle attuali norme di contenimento del contagio da Covid-19. Usufruire del servizio di consegna è semplice: chiamando il numero dedicato, il cittadino sarà messo in contatto, dalla Croce Rossa, con la farmacia più vicina, alla quale potrà richiedere i medicinali di cui ha bisogno. Successivamente un volontario della Croce Rossa si recherà presso il domicilio del richiedente, per ritirare i contanti e consegnargli i farmaci ordinati.