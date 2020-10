Coronavirus, contagi sopra i 21mila: è il 12,3% dei tamponi. Ma le vittime sono 221

Torna a salire il numero dei tamponi in Italia e, quindi, risalgono i contagi da coronavirus. In 24 ore sono stati processati 174.398 tamponi e sono stati rilevati 21.994 nuovi casi di positività in Italia. Scende l'incidenza percentuale dei positivi sui tamponi, che oggi è del 12,3% ma sale il numero dei morti, che oggi sono stati 221. Continuano a crescere anche i guariti, che in 24 ore hanno toccato quota 3.362. Contestualmente, però, aumentano i letti di terapia intensiva occupati nel nostro Paese, dove oggi c'è stato un incremento di 127 unità. In generale, è di 1.085 l'incremento dei ricoveri, tra terapi intesiva e reparti ordinari.

Il triste record dei contagi, anche questa settimana, spetta alla Lombardia, capofila tra le regioni italiane con 5.035 nuovi casi positivi su 29.960 tamponi processati. Cresce l'incidenza locale dei casi positivi sui tamponi, che è del 16.8%, ben oltre la media nazionale. La Lombardia risulta essere anche la regione in cui è stato maggiore l'incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono stati 29 in 24 ore, mentre è di 256 l'incremento assoluti dei ricoveri con sintomi. La Lombardia, quest'oggi, è la prima in Italia anche per numero di decessi, 56, circa un quarto del totale del Paese. La situazione della lombardia è la più critica attualmente e per questo anche il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, si è rivolto ai cittadini lombardi: "Appello a ridurre i contatti non necessari".

La campania, invece, oggi ha registrato il maggior incremento di casi positivi in un solo giorno, rilevando 2.761 nuovi contagi su 14.781 tamponi processati in un solo giorno. Con questi dati, la Campania risulta essere la regione in cui l'incidenza di positivi su tamponi processati è maggiore, con il 18,6%. I deceduti sono complessivamente 20 in Campania , l'incremento delle terapie intensive è di 17 unità. Restano sotto i 2000 i contagi nel Lazio, che oggi sono staati 1.993 su più di 25mila tamponi.