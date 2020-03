Coronavirus, la virologa Capua: "Ci sarà sciame virale. Sorprese imprevedibili"

Il coronavirus “ potrà essere caratterizzato da alcune sorprese che bisognerà gestire e che non siamo in grado di prevedere ”. Lo sottolinea Ilaria Capua, la virologa a capo dello One Health Center of Excellence dell’Università della Florida.

L’ex deputata afferma che siamo di fronte a un fenomeno biologico “ eccezionale ” e lo paragona a “ uno sciamo virale che attraversa la popolazione della terra ”. Secondo Capua, l’aspetto rassicurante è rappresentato dal fatto che le specie animali più sensibili al virus respiratorio vengono colpiti in modo lieve, in particolare nelle vie aeree superiori come naso e faringe.

La virologa fa poi un’analisi della possibile evoluzione futura dell’epidemia. “ Lo studio comparato mi suggerisce che alcuni ceppi virali potrebbero in futuro causare forme enteriche nei neonati e nei giovani ”, precisa l’ex deputata. Quest’ultima aggiunge che più avanti il virus potrebbe colpire anche animali domestici o selvatici. Di sicuro, stando al parere dell’esperta, questo fenomeno “ epocale ” è diventato “ un’onda inarrestabile ” e “ ci terrà compagnia almeno per qualche altro mese ”.

Capua confronta il coronavirus con le epidemie del passato e sottolinea che la differenza è la rapidità della diffusione e del contagio del Covid-19. Poi ritorna al passato e dice che “ la pandemia influenzale del 2009 H1N1 'suina' è forse la più vicina a quello che stiamo osservando oggi ”. Secondo la virologa, però, il precedente più significativo è quello del morbillo, “ che deriva dal virus della peste bovina ”. Come racconta Capua, quest’ultimo è avanzato pian piano con gli uomini infetti dell’epoca e viaggia da millenni nella popolazione umana. “ Il Covid-19 è stato generato dal punto di vista biologico da un fenomeno rarissimo, sostanzialmente non diverso da quello che vi ho raccontato - prosegue la virologa in un commento sul Corriere della Sera - ma il nostro coronavirus però è divenuto pandemico nel giro di qualche mese ”.