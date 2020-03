Coronavirus, Capuozzo si blinda in casa: "Resterò qui, non uscirò più..."

Dopo aver sparato a zero nei confronti del governo sulla gestione dell'emergenza Coronavirus, Toni Capuozzo annuncia che prenderà alla lettera i consigli del virologo Roberto Burioni: " Per me resta un punto di riferimento, continua a dire: state a casa. Da domani obbedirò: non voglio essere contagiato, e neanche contagiare ". Anche perché ha fatto notare che al momento non si sa ancora " se davvero dobbiamo prepararci a chiudere tutto, come se fossimo una Wuhan, oppure no ". Gli scienziati ce lo diranno e ci faranno sapere se il virus sta cambiando: " Se hanno chiuso le scuole ovunque una ragione c’è ".

Intanto è emerso che il paziente zero potrebbe essere tedesco: un 33enne di Monaco potrebbe essere stato il primo europeo ad aver contratto l'infezione del Covid-19 e ad averla trasmessa. Il giornalista non ha usato giri di parole: " Se è così siamo stati, nello stesso tempo, onesti e ingenui ", in quanto abbiamo posto molta attenzione sulla salute - " impreparati ma leali nel fornire i numeri " - piuttosto che sulle borse " come per calcolo o imperizia hanno fatto altri ". Infine lo scrittore sul proprio profilo Facebook ha concluso: " Che sia una piccola ragione di orgoglio, in un’Europa malata, dai confini greci a Berlino. Ce n’è bisogno, se forse tenere duro non sarà più continuare come prima, uscire a testa alta, e difenderci con un po’ di ironia, ma chiudere la porta alle nostre spalle, a denti stretti, prima la salute ".

Critiche al governo

Capuozzo nei giorni scorsi ha espresso pareri negativi verso l'esecutivo giallorosso, colpevole della " figura tragicomica " che l'Italia sta facendo in tutto il mondo. Non aveva risparmiato una frecciatina neanche nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Pur di salvare il governo e schivare Salvini, in tanti difendono l’indifendibile ". Ed era intervenuto a gamba tesa in occasione della scoperta del primo paziente positivo in Italia: " Sordi agli appelli di Burioni, tante Alici nel paese delle meraviglie, convinti che la loro solo esibita bontà salverà il mondo. Il razzismo è un male da tenere a bada, l'allarmismo è un pericolo, certo. Le malattie, anche ".