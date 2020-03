Coronavirus, l'idea del governo: chiudere le scuole in tutta Italia

I ministri sono tutti riuniti a palazzo Chigi per affrontare l'emergenza sanitaria. Tra le ipotesi sul tavolo per contenere la diffusione del coronavirus nel Paese c'è anche quella che prevede la chiusura delle scuole in tutte le Regioni d'Italia per quindici giorni già da domani o, al massimo, da lunedì. La decisione non è ancora stata presa, hanno specificato alcune fonti del governo, ma è una possibilità che si sta valutando concretamente. Nel caso in cui si decida di procedere in questa direzione, sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio.

Come riporta Repubblica, si tratta di una decisione complessa che avrebbe costi sociali enormi. Una strada che comunque l'esecutivo starebbe valutando nel corso del vertice convocato dal premier. Diversi i punti sul tavolo. Bisogna prima di tutto coordinare, attraverso il ministro Francesco Boccia, il rapporto con le Regioni in modo da evitare che ognuno proceda in modo diverso. Si dovrà poi capire come salvare l'anno scolastico e su questo punto il ministro Lucia Azzolina è già al lavoro. La sospensione temporanea potrebbe essere estesa a un mese e non sarebbe comunque inferiore alle due settimane.

Il governo è deciso ad affidarsi al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. " Meglio tenere le scuole chiuse - ha dichiarato a LaPresse il virologo Roberto Burioni -. Vanno adottate tutte le misure necessarie per contenere il contagio e rallentarlo. Altrimenti si accetta il rischio di infettare e di infettarsi. È giusto chiudere le scuole in tutte le zone in cui ci sono casi infetti, tenendo conto che questi si stanno diffondendo in tutta Italia ".