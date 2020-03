Il governo cambia passo: "Tamponi a chi ha avvicinato gli infetti"

Il Coronavirus continua ad avanzare in Italia: a parte le basiche raccomandazioni sulla distanza di sicurezza e sull'igiene da rispettare, ora si sta elaborando una serie di strategie volta a bloccare la catena dei contagi. Per fare chiarezza sulle prossime mosse è intervenuto Walter Ricciardi: il consulente speciale del Ministero della Salute ha fatto sapere che si stanno valutando tutti gli strumenti - tecnologici ed epidemiologici - per migliorare ulteriormente il tracciamento, che risulta essere la strada migliore " che porterà a un contenimento più efficace dei contagi ". Dalla Corea, che ha sconfitto il Covid-19 attraverso tamponi mirati e l'incrocio dei dati delle celle telefoniche, sono arrivati molti insegnamenti.

Dunque ora è giunto il momento di adottare un modello coreano: " Si faranno ancora più tamponi, ma al momento non è pensabile, e non è utile, eseguire tamponi di massa. Ne abbiamo fatti già oltre 200mila ". Anche perché questo tipo di piano è mirato ai contatti stretti dei pazienti positivi: " È qui che anche noi dobbiamo insistere. Peraltro, i cosiddetti test veloci che sono stati proposti da qualcuno, finora hanno dato anche dei falsi negativi ". E si sta lavorando " per essere pronti all’inizio della prossima settimana ". Va ricordato che la ricerca dei casi positivi " va attivata su tutti i soggetti entrati in contatto con persone malate nei giorni precedenti alla diagnosi ". Pertanto ci sarà " un cambiamento di strategia, anzi una evoluzione ".

"Dobbiamo bloccare l'epidemia"

Nell'intervista rilasciata a La Nazione, l'epidemiologo dell’Università Cattolica di Roma ha specificato che alle Regioni è affidato il compito di andare alla ricerca del cosiddetto portatore sano: " Sono azioni sanitarie da compiere a livello locale ". Mentre lo Stato può " coordinare, indirizzare, controllare, ma senza sostituirsi ". Ma la commissione tecnico scientifica del dicastero non ha gli strumenti per indicare chi deve fare cosa? " Sono strumenti programmatori, non operativi, quelli che possiamo mettere in atto, a meno che non subentrino ordinanze o decreti della Presidenza del Consiglio ", ha spiegato.